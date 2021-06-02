Россиянин и казахстанец оспорят вакантный титул АСА в полутяжёлом весе

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Лига Absolute Championship Akhmat (АСА) анонсировала главный бой на турнире АСА 126, который пройдёт 15 июля в Сочи. Как сообщает пресс-служба организации, вакантный титул в полутяжёлом весе оспорят россиянин Муслим Магомедов и казахстанец Евгений Егембердиев.

Ранее чемпионским поясом организации владел туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов, который решил продолжить карьеру в Bellator. Там он принял участие в Гран-при в полутяжёлом весе, проиграв в первом круге.

26-летний Магомедов имеет в своём активе девять побед в девяти поединках, в том числе он пять раз был сильнее соперников в поединках АСА. В марте боец победил единогласным решением судей бразильца Леонардо де Оливейру.

Егембердиев имеет профессиональный рекорд 12-3, он выиграл четыре из семи поединков в лиге АСА. В декабре боец нокаутировал в первом раунде британца Люка Барнетта.

Ранее сообщалось, что лига ACA 11 июня проведёт первый в своей истории турнир в Казани. Возглавят его бойцы лёгкого веса — 45-летний ветеран ММА Венер Галиев по прозвищу Башкир и бразилец Хердесон Батиста.