Российский чемпион нокаутировал британца, но был близок к провалу Артур Бетербиев вынудил команду Энтони Ярда отказаться от продолжения боя

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Артур Бетербиев

Российский боксёр Артур Бетербиев защитил чемпионские пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO в поединке против британца Энтони Ярда. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Уэмбли» и завершилась нокаутом в восьмом раунде. Но при этом Бетербиев уступал по очкам на момент остановки боя.

Канадский флаг

Артур Бетербиев был чемпионом мира и Европы в составе сборной России, но свою профессиональную карьеру начал строить в Канаде, где уже прожил десять лет. После ухода из любительского бокса Артуру поступило немало предложений. Его устроил канадский вариант, предусматривающий переезд в эту страну, чтобы строить карьеру на североамериканской площадке.

Канадский паспорт Бетербиев получил только в прошлом году, имея ранее лишь вид на жительство. И до начала СВО во всех источниках Артур значился как представитель России. Представлять родную страну стало «немодно» с февраля прошлого года. Почти все российские спортсмены получили бан в международных организациях. Чтобы уберечь от этой участи обладателя трех поясов, его промоутер Боб Арум «сменил» подопечному гражданство, заявив, что «Артура ничто не связывает с Россией».

В официальной графике перед поединком с Джо Смитом летом прошлого года, как и сейчас, Бетербиев был представлен канадцем, хотя с флагом этой страны Артур ни разу не выходил на бои. И сейчас флаг Канады в ринге оказался лишь по воле организаторов. Хотя отдельные СМИ не постеснялись заявить, что Бетербиев сам вышел с «кленовым листом». Однако россиянин появился в зале под композицию «Вперед, Ахмат, Россия, Нохчийчо».

Возрастной спад

Согласно котировкам букмекерских контор, Бетербиев был безоговорочным фаворитом поединка. Любители бокса помнили Энтони Ярда по поединку с Сергеем Ковалёвым, которому он проиграл нокаутом в 11-м раунде. От Артура ждали улучшения рекорда. Тем более все свои 18 предыдущих боев он завершил нокаутами.

Однако Ярд оказался на удивление хорош. К моменту окончания поединка он лидировал на судейских записках раздельным решением, а 38-летний Бетербиев столкнулся с рядом проблем. Артур выдал не слишком выразительный старт. Его первые серьезные попадания пришлись на третий раунд, а к этому времени британец уже освоился на родном «Уэмбли».

Фото: Steven Paston/imago sportfotodienst/Global Look Press Энтони Ярд

Хотя бой начался в полночь по местному времени, в ринге царила жара. «Качели» были почти в каждом раунде. Если Ярд выглядел чуть быстрее и точнее, Бетербиев временами запирал оппонента у канатов, работая по блоку. Но вкладывался россиянин от души, поэтому даже перчатки не спасли Энтони от пропущенных ударов и, как следствие, — от сечки и гематомы под глазом.

Поразительным оказалось другое. Только нащупав дистанцию, Бетербиев сбавил обороты. С пятого по седьмой раунд британец выглядел намного активнее. Удивительным оказался период, в котором в течение двух минут Артур не выбросил ни одного акцентированного удара и уже Энтони гонялся за россиянином по рингу. С БТР не случалось ничего подобного со времен любительской карьеры.

Однако в попытках догнать Бетербиева устал сам Ярд. В восьмом раунде он нарвался на встречный кросс и оказался в состоянии грогги. Ударом в ухо Бетербиев оформил нокдаун. Британец успел подняться до счета «десять» и даже пропустить несколько ударов, но тут вмешался угол британца, остановивший встречу. Пусть решение выглядело поспешным, но секунданты лучше знают возможности своего бойца.

Новый вызов

Тема возможного поединка Бетербиева с Дмитрием Биволом активно обсуждается последние два года. Спортсмены провели лишь один спарринг, когда находились в составе сборной России более десяти лет назад. Видимо, этот спарринг так и остается единственной встречей российских боксёров в ринге.

Бивол и Бетербиев работают не только с разными промоутерами, но и с разными вещателями, которые ни за что не уступят права на трансляцию поединка друг другу. Во всяком случае на территории Америки и Канады, а это главный актив рынка. Причем Дмитрий, как и Артур, многим обязаны своим промоутерам, которые вывели их на главные бои в жизни после длительного застоя. Бросить Эдди Хирна и Боба Арума было бы непростительной глупостью для боксеров. Впрочем, и функционеры бы тоже оплошали, если бы согласились рисковать безупречными послужными списками своих подопечных.

Поэтому как минимум в 2023 году нет никаких оснований для встречи Бивола и Бетербиева. Дмитрий, скорее всего, встретится с Джошуа Буатси и Саулем Альваресом. Артур с большой долей вероятности проведет ещё один поединок в этом году. И его соперником станет бывший чемпион во втором среднем весе Каллум Смит, уже изъявивший желание пробить броню БТР.