Российский борец завоевал право выступить на Олимпиаде-2024 Российский борец Найфонов завоевал лицензию для участия на Олимпиаде в Париже

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Артур Найфонов

Борец вольного стиля из России Артур Найфонов завоевал на Европейской олимпийской квалификации по борьбе лицензию для участия в Играх, говорится на официальном сайте международного соревнования. Россиянин в полуфинальной схватке в весовой категории до 86 кг победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.

Кроме этого, путевку на Олимпиаду в Париже завоевал Алихан Жабраилов. Спортсмен выступает в весовой категории до 97 кг. В полуфинале ему удалось победить украинского борца Илью Архайю.

Квалификационный турнир проходит в Баку с 5 по 7 апреля, лицензии на Олимпиаду-2024 являются неименными. Последняя попытка завоевать олимпийские путевки у борцов будет в Стамбуле 9–12 мая.

Ранее сборная России в Ереване выиграла общий медальный зачет Кубка мира по самбо. Спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место досталось Украине, третье — Узбекистану. По общему числу наград первое место также заняли спортсмены из РФ (36). Следом в турнирной таблице расположились украинцы (22) и армяне (14). Россиянин Тахир Токарев также стал победителем Кубка мира по самбо. В финале соревнований он одержал победу над Александром Воропаевым с Украины.