Раисов победил Махно на турнире Fight Nights в Сочи за счёт травмы глаза

В Сочи завершился турнир по ММА промоутерской компании Fight Nights. В главном бою вечера в лёгком весе Юсуф Раисов победил техническим нокаутом во втором раунде Алексея Махно.

Махно перед боем с Раисовым не вписался в лимит лёгкого веса, а потому должен отдать ему часть гонорара, и начинал поединок с минус одним баллом. Соперники с первых минут пошли в жёсткий размен, где активнее смотрелся Махно, но в контратаке он получил рассечение, после чего уже Раисов стал перехватывать инициативу и жёстко потряс соперника серией ударов у сетки, после которой лицо Алексея покрылось гематомами. Во втором раунде Раисов попал в правый глаз сопернику пальцем, после чего Атаман пожаловался на плохую видимость. Поморгав пять минут, Махно попытался вернуться в бой, но его угол отказался от продолжения боя, а победа была присуждена Раисову техническим нокаутом, хотя эпизоду предшествовал запрещённый приём.

В соглавном бою вечера в промежуточном весе до 68 кг россиянин Мухаммед Эминов победил единогласным решением судей белоруса Максима Пугачёва.

Как сообщалось ранее, французский боец армянского происхождения Морис Болеян победил удушением треугольником в первом раунде таджика Азизхана Чоршанбиева и отстоял титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе на турнире в Сочи.