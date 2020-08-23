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Единоборства

Промоутер раскритиковал Поветкина за бой с Уайтом

10:04, 24 августа 2020
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Промоутер временного чемпиона WBC в тяжёлом весе Александра Поветкина Андрей Рябинский отметил главные ошибки боксёра в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

Я доволен результатом, но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить с Сашей. Речь не только о нокдаунах. Пропускать такое количество джебов — безобразие, оказаться дважды на канвасе — безобразие. С этим надо поработать и понять, почему такое произошло, — приводит слова Рябинского РБК.

Кроме тог,о промоутер отметил, что за реванш с Уайтом Поветкин может получить очень хороший гонорар, гораздо больше $1 млн.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр Диллиан Уайт, комментируя поединок с россиянином Александром Певеткиным, признал, что соперник его просто «вырубил».

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