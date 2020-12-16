Президент UFC намерен вернуть Нурмагомедова в MMA

https://static.news.ru/photo/2e44b8dc-406b-11eb-b629-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что попробует вернуть в MMA российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, он планирует провести встречу с бойцом в январе.

Думаю, его отец хотел рекорда в 30 побед, поэтому Хабиб всё ещё стремится к этому, — отметил Уайт в интервью BT Sport.

Глава UFC также добавил, что очень сильно верит в то, что Нурмагомедов согласится вернуться.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

20 ноября Дэйна Уайт назвал Тони Фергюсона одним из потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если россиянин возобновит выступления. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза.

Ранее NEWS.ru писал, что российский экс-боец смешанного стиля, победитель Гран-при UFC 1995 года Олег Тактаров показал видео борьбы с коллегой Хабибом Нурмагомедовым.

Тактаров приезжал в гости к Нурмагомедовым в Дагестан в 2018 году, там они провели ряд совместных тренировок.