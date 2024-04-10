«После Поветкина руки были в синяках»: Джонсон о боксе, поисках жены и СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Кевин Джонсон в январе 2024 года получил российский паспорт и взял имя Кевин Владимирович. А в марте проголосовал на президентских выборах в Самаре. В эксклюзивном интервью NEWS.ru 43-летний спортсмен рассказал о жизни в России, о выборах, о репутации Александра Поветкина, о бое с Виталием Кличко, об общении с Майком Тайсоном, а также сделал прогноз на бой Усик — Фьюри и высказал мнение об СВО.

«Голосовал за правильного кандидата»

— Кевин, вы приняли участие в выборах президента России, голосовали в Самаре. Как впечатления?

— Я вам скажу кое-что, чего никто не знает. Я никогда в жизни раньше не ходил на выборы. Никогда не голосовал в Америке. В Самаре был мой первый опыт. И так оно и ощущалось — как первый раз! Первый раз — самый лучший. Теперь я, по крайней мере, могу сказать, что голосовал на выборах. Я никогда это не забуду.

— Почему вы решили проголосовать? В первый раз в жизни.

— Главная причина — это то, что я здесь. Если бы вы были в Америке и имели американское гражданство, от вас бы ожидали, что вы будете голосовать. Я решил, что раз я в России, я должен проголосовать на выборах президента. Причем за правильного кандидата.

— Но почему вы Штатах не голосовали?

— Я отвечу двумя словами. Потому что в России президент избирается напрямую. Кто набирает больше голосов, тот побеждает. В США это не так.

— Ожидали, что Путин победит?

— Я надел мою счастливую футболку [с Путиным], чтобы это точно произошло.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Кевин Джонсон с паспортом РФ

«Теперь Россия — мой дом»

— У вас есть квартира в Самаре. Как вы ее приобрели?

— Я встретился с несколькими прекраснейшими чиновниками — в Америке я бы с такими никогда не познакомился. Они и мой промоутер Владимир Хрюнов сказали мне, что нужно двигаться шаг за шагом, делать одно за другим, и объяснили, что будет происходить.

Так все и произошло. Я никогда не думал, что у меня будет здесь квартира. Я думал, что буду приезжать, участвовать в боях, заниматься бизнесом. Я путешествовал последние 26 лет. Мне очень не нравится закон, который запрещает иностранцу находиться в стране более 90 дней, иначе возникнут проблемы. Потом я начал получать визы. Россия дала мне визу на три года. Но в моей голове все еще был этот закон про 90 дней. Даже когда я получил визу, я все равно выезжал из страны и снова в нее въезжал. По привычке. Прошло некоторое время, прежде чем я осознал, что я могу остаться. И сейчас я должен сказать себе: «Это теперь мой дом».

— Теперь вам не нужно уезжать из страны. Вы живете в Москве?

— Да, в Москве, но езжу в Самару. Сейчас моя команда подготавливает для меня квартиру. Там пусто, нужно спать на надувном матрасе или на полу. Но меня окружают прекрасные люди, которые сказали мне: «Дай нам твои ключи, мы все сделаем». А еще твое жилье не может считаться настоящим, если к нему не прикоснулась женщина.

— Год назад в интервью вы рассказывали, что российские женщины — лучшие в мире. Теперь вы говорите, что квартира не может считаться законченной без присутствия женщины. Вы нашли свою вторую половинку?

— Нет, это сейчас не мой жизненный приоритет. Сейчас я хочу закрепиться. Как я говорил, мне важно справиться с некоторыми своими психическими установками. Нужно стать стабильным ментально, физически и финансово. Это то, что нужно любому человеку в любой стране. Еще одна вещь, которую мне нужно сделать, — это выучить язык на сто процентов. Я в процессе изучения, но пока не могу свободно говорить на русском. Я знаю, что могу больше. У меня уже есть несколько крупных рабочих предложений, но для того чтобы принять их, нужно свободно владеть русским. Это моя ближайшая цель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кевин Джонсон

— Давайте представим, что ваша квартира в Самаре готова.

— Нужно сказать спасибо моему промоутеру и его команде. Они все делают — закупают мебель, шторы, посуду и так далее. Там есть одна женщина, одна из лучших людей, с которыми я когда-либо работал. Мы на связи уже 16 лет. Когда я впервые познакомился с ней, увидел ее фотографию, она была еще маленькой девочкой. Она русская. Но я специально не называю ее имя. Когда квартира будет готова, я буду ездить в Самару и обратно в Москву. Может быть, буду жить в Самаре летом, а в Москве осенью, зимой и весной.

— Вы сказали, что вам нужна финансовая стабильность. Если представить, что через несколько лет вы закончите с боксом, чем вы займетесь?

— Буквально только что я посетил бизнес-выставку, встретился с представителями нескольких компаний. С одной из них я хочу открыть ресторан. Мы сидели все вместе — я со своей командой, с их командой, мы раздумывали над финансовой составляющей.

Далее — видеоигры. Есть компания, которая хочет дать возможность играть во всех торговых центрах. Такого вы еще не видели. Эта компания ищет партнеров. Вот о таком я думаю. Я не говорю о работе охранником или полицейским. Будущее в том, чтобы иметь собственный бизнес или стать бизнес-партнером. Я ищу, куда бы вложить капитал. Мне хочется иметь окупаемость. Это заняло все мое утро — бизнес и мое будущее.

— Недавно вы говорили о том, что хотите открыть школу для тренировки охранников.

— Это другое. В апреле я поеду в Африку. У меня есть партнер в Германии, он работает в компании We For Africa. Он раньше тренировал африканцев в Германии для немецкой армии. Учил обращаться с огнестрельным оружием, самообороне. Я сказал ему, что хочу тоже пройти такое обучение. В жизни может понадобиться полностью понимать все, что происходит вокруг. Если ты хочешь открыть ночной клуб, нужно понимать, что есть входы, выходы, пожарные выходы, где есть окна и так далее. Если случится стрельба, нужно знать, где ближайший выход для эвакуации. Я хочу научиться всему этому, потому что однажды мне может понадобиться обучать своих собственных работников. Всем заведениям нужны обученные охранники.

«Руки Кличко ощущаются как край стола»

— Поговорим о спорте. В ближайшем будущем у вас запланированы какие-то бои?

— Да, конечно. Я несколько недель назад как раз провел один бой, а сейчас у меня перерыв. Как я говорил, в апреле я еду в Африку примерно на три недели. Но я тренируюсь в любой стране, в какую бы ни поехал. Потому что когда я возвращаюсь назад, скорее всего, будет какой-то бой через 4–6 недель. Когда я вернусь из Африки, то посмотрю, в каком буду состоянии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кевин Джонсон

— Вы знакомы с Майком Тайсоном?

— Я познакомился с Майком на поединке Кости Дзю против Шармбы Митчелла в 2001 году. Тайсон дружил с Митчеллом и пришел его поддержать. Когда я вошел в раздевалку, там был Майк. Я замер, как школьница. Все подходили к нему и разговаривали с ним. Раздевалка Шармбы была рядом с моей. Это был как будто один дом, но с двумя комнатами. Майк был в моей раздевалке, а не в раздевалке Шармбы.

Потом все ушли. Мы остались вдвоем. Я не знал, как к нему обращаться — называть мистером или сэром. Я сказал: «Меня зовут Кевин Джонсон, я стал боксером. Сегодня у меня поединок, но я хотел задать один вопрос. Можете дать мне совет?»

Он ответил: «Конечно, задавай! Сколько у тебя уже было боев?» Я в этот момент держал в руке камеру, ответил, что боев было пять: четыре победы и одна ничья. Майк спросил: «О, у тебя была ничья?» Я сказал: «Да, с Тимуром Ибрагимовым». Это был один из спарринг-партнеров Тайсона. Он ответил: «Раз ты смог сделать это с одним из моих ребят... Продолжай в том же духе».

После этого я переехал в Атланту, штат Джорджия. Соотношение мужчин и женщин там 50 к одному. У меня в то время была девушка, но ничего серьезного. Я все время ходил на вечеринки, там я познакомился еще с одной девушкой — она была полицейским. Как-то выяснила, что у меня есть другая. Она захотела сделать мне больно, взяла запись, на которой был Майк Тайсон, и что-то сделала с ней. Я больше никогда не видел эту запись.

— У Майка запланирован бой Джейком Полом в этом году. Что думаете?

— Майк убьет его. У Пола нет никакой причины, чтобы драться с Тайсоном. Я понимаю, что это ради денег. Если вам предложат 100 миллионов за то, чтобы выйти на ринг со мной, вы согласитесь. Но я вас убью. Вы же не боксер. Все, о чем вы думаете, — это 100 миллионов, трансляции по всему миру и все остальное. Сердце затмевает разум и мысли о том, что вы вообще-то не умеете боксировать. Деньги — это все, о чем думает Джейк Пол.

Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press Майк Тайсон

Я, например, дрался против Виталия Кличко с одной рукой. Я получил травму за четыре недели до боя. Ни один доктор не мог мне сказать, что с моей рукой случилось. На самом же деле кость в моем локте раздробилась на три куска. Один из них застрял, и когда я боксировал, боль отдавала во всю руку. Как будто под дверью лежит камень и мешает ее закрыть. Мне сказали, что если бой отменится, то меня заменит Шенно Бриггс. Он готов. Но я ответил: «Нет, я буду боксировать».

— Что вы можете сказать о Кличко?

— Его костяшки пальцев ощущаются, как край стола. Однажды он ударил меня в лоб — это сделало мои инстинкты более острыми. Я сказал: «Больше никогда такого не случится». Думаю, это был третий или четвертый раунд. После этого я не пропустил ни одного джеба. Потому что тот удар ощущался так, как будто кто-то стукнул меня кувалдой по голове.

Кто победит в бою Фьюри — Усик

— Когда мы разговаривали в прошлый раз, я спросил о бое между Усиком и Фьюри. Вы сказали, что Фьюри точно выиграет. Но в прошлом году Фьюри чуть не проиграл Нганну. Вы все еще ставите на него?

— Усик не сможет сделать того, что сделал Нганну. Он не силовой боксер, а игровой. Он может делать быстрые удары, которые наносят урон противнику, но у него нет именно нокаутирующей силы. И в этом разница.

— У них одинаковая стратегия, но вы все равно считаете, что у Усика никаких шансов против Фьюри?

— Все зависит от Фьюри. Если Фьюри будет таким же, каким он был, когда дрался против Владимира Кличко, Усик его даже не зацепит. Люди все еще восхищаются тем, что Тайсон Фьюри сделал с Кличко. Кличко не смог даже тронуть Фьюри, а Тайсон надрал ему зад. Если он сделает то же самое в бою против Усика, он победит. Так что зависит от того, в какой форме Фьюри выйдет на ринг.

— Почему Фьюри тогда так плохо дрался против Нганну?

— Потому что для него это была шутка. Нганну — не боксер. Это то же самое, когда на ринг выходили Майк Тайсон и Бастер Дуглас. Это то же самое, то же ментальное состояние. Ты недооцениваешь соперника.

Фото: Yazeed Aldhawaihi/AP/TASS Поединок между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну

— Давайте представим, что вы на пике своей формы и вы выходите на ринг против Усика. Кто победит?

— Очень хороший вопрос! Усик — игровой боксер, у нас не было бы никакой рубки, бой был бы очень скучным. Мы бы просто проверяли друг друга, ожидая ошибки. Вот еще один пример. Я бы сказал, что бой между мной и Крисом Бердом был бы худшим за всю историю бокса. Было бы скучно. Мы бы проверяли друг друга. Крис Берд и Усик относятся к тому типу бойцов, которые ловят тебя на ошибках. Он отлично выполняет контратакующие удары, как снайпер. Я отдаю ему должное — он хорош. Но наш с ним бой был бы неинтересным, так как мы придерживаемся одной стратегии. Я тоже жду, не допустит ли мой соперник ошибки.

— Некоторым фанатам, наоборот, такое нравится.

— Да, но если бы мы дрались, то бой определенно продлился бы все 12 раундов. А там судьи уже считали бы очки... И мне было бы сложно победить, Усик наносит много ударов. Он может работать и на ближней и на дальней дистанциях, постоянно сыпет джебами, зарабатывая очки. Я не могу с уверенностью сказать, что победил бы его.

— Вы в боксе уже более 25 лет. Что изменилось в этом спорте за эти годы?

— Когда я только пришел в бокс, я не мог дождаться вечера воскресенья или утра понедельника, чтобы выйти в интернет и посмотреть, какой у меня рейтинг. Этого я ждал больше всего: я хотел рассказать маме и друзьям об этом: «Я 963-й в рейтинге. А теперь 875-й! Сейчас 700-й. Уже 600-й». Я в каждом бою боролся за то, чтобы взойти на вершину. Когда я наконец был в топ-15, мне нужно было бороться против мирового топ-10. Я должен был выходить против Александра Поветкина.

Это то, что я должен был делать, — драться с чемпионами. Против пяти самых опасных боксеров в мире. А сейчас все изменилось. Теперь, если у тебя есть богатый промоутер, ты можешь сразу драться с лучшими, все решают деньги. Сейчас промоутер помогает боксеру взойти наверх, а тогда я помог промоутеру сделать это.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кевин Джонсон

«У Поветкина обе руки — убийственные»

— Какая репутация была у Поветкина в 2007-м, когда вы планировали боксировать против него?

— У него была самая устрашающая репутация, которую я когда-либо видел в боксе. Когда я впервые был в Москве и приехал к нему в тренировочный лагерь в Чехов, меня спросили, есть ли у меня с собой спортивная одежда. Оба спарринг-партнера Поветкина были ноукатированы. А это были не абы кто — Ларри Доннелл и Джамиль Макклайн. От них не осталось и мокрого места. У Макклайна глаз раздулся до невероятных размеров и был весь синий. Нос Доннелла тоже весь был весь черный и сломанный. Поветкин только что избил их на спарринге. Свежий фингал можно легко отличить от того, который уже исчезает. И я спарринговал против него 12 раундов на пике своей формы. Я слышал о нем до этого, но то, что он делал на ринге, было действительно жестко и опасно. Он был как взбешенный лев.

— Какая самая сильная сторона Поветкина в боксе?

— Сила. Он мог причинить тебе боль любой рукой. Это видно по его боям. Правая рука ужасающая, левая рука сумасшедшая. Какой ты больше хочешь получить удар? Никакой! Я дрался с поднятыми руками, а потом пришел домой и увидел, что мои руки все в синяках, как будто кто-то ударял по ним молотком.

— Кто лучше — Поветкин или Валуев?

— Конечно Поветкин! Я знаю обоих. Я был спарринг-партнером Валуева на протяжении восьми лет. Я получил много денег за это. Мне платили €2 тыс. в неделю. Я ездил в Берлин, оттуда — во Франкфурт в тренировочный лагерь.

— Поветкин победил бы Валуева?

— Да. Поветкин вел бы бой на ближней дистанции и разобрал бы Валуева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Поветкин

— В 2016 году в Москве должен был состояться бой Поветкина против Уайлдера. Кто бы победил?

— Прогноз такой же, какой я давал на бой Энтони Джошуа против Владимира Кличко: я не знаю, кто победит. Никто этого не знает. У Уайлдера есть все, чтобы уронить Поветкина. У Поветкина — все, чтобы противостоять Уайлдеру. Некоторые бои — как чистый лист для меня. Невозможно предсказать. Я могу представить оба сценария, в котором один из боксеров выигрывает.

«Победа на Олимпиаде важнее, чем флаг»

— В России сейчас идет большая дискуссия относительно того, стоит ли ехать на Олимпиаду в Париж без флага и гимна. Что вы бы предпочли?

— Лично я поехал бы. Но я бы подпитался этой негативной энергией из-за того, что я не могу выступать без флага и гимна, и удостоверился бы, что все, с кем я бился бы на ринге, помнят, из какой я страны. Нет же никакого флага, когда ударяют в гонг, правда? Я понимаю радость, гордость и уважение, которые мы все имеем по отношению к своей стране. Но есть и другие способы представлять ее. Можно выразить это своими победами. Пусть вы не можете сделать так, чтобы на Олимпиаде был ваш флаг, но вы можете победить. Так что принесите победу своей стране. Привезите золото домой. Вы можете поднять флаги и сыграть гимн хоть тысячу раз. Но кто увидит это? А когда вы победите, это все запомнят.

— Но говорят, что это непатриотично.

— Спортсмены тренируются годами в ожидании этих моментов на Олимпиаде. Они горят и волнуются перед боями, у них появляются «бабочки» в животе. И все не потому, что будет флаг или гимн, а потому что они хотят победить. И если вы действительно любите свою страну, то нужно побеждать. И так вы покажете, что ваш флаг и гимн на самом деле значат для вас. Вот почему вы должны выходить и бороться. Покажите всем, что вы можете биться даже если не будет никакой поддержки. Просто побеждайте — и вас будут уважать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кевин Джонсон

«СВО точно закончится, надо сесть за стол переговоров»

— Джефф Монсон, также получивший российский паспорт, не раз высказывался в поддержку СВО. Он даже сделал татуировку с буквой Z на собственной шее. А у вас есть мнение на тему этого военного конфликта?

— Я всем говорю в интервью, что это шахматы, а не шашки. Это все стратегия. Путин понимает это. Это реально игра в шахматы, где фигуры расставлены по всей доске. И все быстро меняется. Это не такое вторжение, когда один человек едет в другую страну, делает что-то, что вызывает эффект домино. Это шахматы, не шашки.

— Как этот конфликт должен закончиться?

— Он точно закончится. Нужно понять, как этот конфликт начался. Проследить весь путь. Через несколько месяцев после начала была дискуссия, как себя вести, вырабатывалась стратегия. Определенные люди говорили, что Украина не должна заключать мир с Россией. И сейчас нужно сесть за стол всем вместе, тем же людям, вести переговоры о мире и прийти к решению.

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