«Подкачался бы и уложил его»: Милонов вызвал на бой Зеленского

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал корреспонденту NEWS.ru, кого бы он вызвал на бой по правилам бокса.

Даню Милохина и Моргенштерна не стал бы вызывать, потому что мне брезгливо их трогать руками. Боюсь заляпаться. А вызвал бы Зеленского. Он занимается спортом, но ради этого боя я бы тоже подкачался, позанимался и уложил бы его, — сказал Милонов.

На вопрос, почему именно Зеленский, Милонов ответил, что украинская армия убивает его друзей и близких.

Мне тяжело было бы остановиться даже после свистка рефери. Это не кровожадно, это справедливо, — добавил Милонов.

Ранее в пятницу 75-летний экс-президент США Трамп заявил, что нокаутировал бы действующего главу государства, 78-летнего Джо Байдена за несколько секунд. Он считает, что это был бы самый лёгкий соперник для него.

Боец ММА Александр Шлеменко назвал победителя этого боя.