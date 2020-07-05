Единоборства

Пётр Ян прилетел на «Бойцовский остров» и ждёт результаты теста на COVID-19

17:20, 05 июля 2020
Фото: instagram.com/petr_yan

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби на турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) 251.

Мы прибыли! Всё отлично. Ждём первых результатов тестов — COVID-19, — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

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ÐÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ð¸ ! ÐÑÐµ Ð¾ÑÐ»Ð¸ÑÐ½Ð¾ . ÐÐ´ÐµÐ¼ Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð² ÑÐµÑÑÐ¾Ð² - COVID 19 . We are in place . all perfectly . Waiting for results at COVID-19 #petryan #ufc #ÑÐ¾Ð·Ð°Ð¶ÐµÐ»ÑÑÐ¸ #ÑÑÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³Ñ #Ð¿ÑÑÑÐ²Ð¾Ð¸Ð½Ð° #Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ñ #ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ðµ #ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ñ #Ð½ÐµÐ¾ÑÑÑÑÐ¿Ð°ÑÑÐ¸Ð½ÐµÑÐ´Ð°Ð²Ð°ÑÑÑÑ #ÑÐ¸Ð±Ð¸ÑÑ #Ð¾Ð¼ÑÐº #ÐµÐºÐ°ÑÐµÑÐ¸Ð½Ð±ÑÑÐ³ #ufc #tigermuaythai #Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³Ð° #chicago #teampetryan #Ð±Ð¾ÐºÑ #Ð¼ÐµÑÑÐ° #ÑÐµÐ»Ñ #Ð¿Ð»Ð°Ð½ÐºÐ° #Ð°Ð±ÑÐ´Ð°Ð±Ð¸

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐµÑÑ "No Mercy" Ð¯Ð½ (@petr_yan)

11 июля Ян проведёт бой за чемпионский титул в легчайшем весе UFC против бразильца Жозе Алду.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.

Ранее сообщалось, что поединок российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова, который должен был состояться 19 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. На турнире Уланбеков должен был встретиться с украинцем Александром Доскальчуком, но россиянина заменит канадский боец Малкольм Гордон.

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