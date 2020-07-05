Пётр Ян прилетел на «Бойцовский остров» и ждёт результаты теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/780815e8-becc-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/petr_yan

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби на турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) 251.

Мы прибыли! Всё отлично. Ждём первых результатов тестов — COVID-19, — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

11 июля Ян проведёт бой за чемпионский титул в легчайшем весе UFC против бразильца Жозе Алду.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.

Ранее сообщалось, что поединок российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова, который должен был состояться 19 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. На турнире Уланбеков должен был встретиться с украинцем Александром Доскальчуком, но россиянина заменит канадский боец Малкольм Гордон.