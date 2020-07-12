Пётр Ян стал новым чемпионом UFC, а Камару Усман и Александр Волкановски отстояли свои пояса. Выступления четырёх российских бойцов на острове Яс получилось неоднозначным. Дебютанты Максим Гришин и Роман Богатов проиграли, а опытные Пётр Ян и Муслим Салихов справились со своими задачами. NEWS.ru подводит итоги первого уик-энда на «Бойцовском острове».

Усман не испугался стойки

В главном бою вечера нигериец Камару Усман не только выдержал стартовый натиск Хорхе Масвиаля, но и в стойке чувствовал себя весьма неплохо. Все пять раундов он контролировал ход боя и лишь в нескольких эпизодах позволял внезапному сопернику себя удивить. Казалось, что именно Усман готовился к вышедшему на замену стилистически не очень удобному Масвидалю, а не тот заранее отрабатывал функции резервного бойца. В итоге Усман весьма сносно работал в клинче, а когда переводил в партер, его сопернику было совсем не сладко. По своему стилю он напомнил самого доминирующего и универсального чемпиона UFC в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера, который так и покинул октагон непобеждённым.

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«Грабёж» приведёт к третьему бою

Матч-реванш Александра Волкановски с Максом Холлоуэем оправдал все ожидания в плане зрелищности, но не поставил окончательной точки в противостоянии. Первую половину боя контролировал экс-чемпион за счёт акцентированных ударов с дистанции и дважды потряс своего визави. У Волкановски что-то начало получаться только в чемпионских раундах, когда он начал сокращать дистанцию и переводить соперника в партер, но этого было явно недостаточно для победы в бою. Однако двое из трёх судей посчитали победителем именно австраллийца, так как Холлоуэй откровенно устал в последних раундах. Но в то же время гаваец нашёл ключи к неудобному сопернику, а, мягко говоря, неприятный счёт оставляет ему шансы и на третью встречу с чемпионом, но хочется верить, что раньше свой шанс получит россиянин Забит Магомедшарипов.

Ученик уничтожил учителя

Бразильский маэстро Жозе Алду рассказывал, что при подготовке к бою с Петром Яном провёл лучший тренировочный лагерь в мире. Более того, второй и третий раунд боя он, как минимум, не уступил россиянину, но данные Яну уроки тайского бокса сыграли с ним злую шутку. Россиянин не только эффективно использовал локти и колени, но и добил соперника сверху. В конце первого раунда Ян был близок к досрочному завершению боя, однако Алду не только выдержал град ударов, но и вернул долги в последующих двух раундах.

Российский боец встал перед необходимостью выигрывать чемпионские раунды, и Пётр прекрасно справился с задачей. В пятом раунде после неудачной попытки перевода в партер, он занял доминирующую позицию и уверенно добил обессиленного соперника. Алду выглядел очень достойно в этом бою, но Ян был настолько хорош, что можно не сомневаться, что его ждёт большое чемпионское будущее в легчайшем дивизионе и после поединка с Алджемейном Стерлингом.

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Мастер кунг-фу

Бой Муслима Салихова, который после победы над бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом должен войти в топ-15 рейтинга полусредневесов, оказался сложнее, чем он ожидал. Бразилец вытащил первую половину боя за счёт хорошей работы с дистанции, но постепенно Салихов перехватил инициативу. Напору соперника он противопоставлял жёсткий прессинг и удары по всем этажам, а что особенно важно, он забрал заключительную пятиминутку. Жёсткие обмены ударами в клинче также остались на стороне россиянина.

Первый блин комом

Ещё два российских бойца дебютировали в поединках на "Бойцовском острове". Легковес Роман Богатов противостоял опытному бразильцу Леонардо Сантосу. Тот уже на первых минутах потряс россиянина и показал в партере всю мощь бразильского джиу-джитсу. Удары Богатова порой доходили до цели, и заключительную пятиминутку он сумел забрать, но при этом нанёс несколько запрещённых ударов в пах, от которых Сантос потянул время и склонил рефери на свою сторону, тот снял два очка у россиянина.

История дебюта 35-летнего Максима Гришина в тяжёлом весе оказалась предопределена весовой категорией. Выступавший последние годы в полутяжёлом весе боец не смог противостоять напору почти 115-килограммового поляка Марчина Тыбуры, который три раунда возил россиянина по канвасу и добился судейского решения в свою пользу. В будущем Гришин намерен спуститься в привычный для себя полутяжёлый дивизион, где у него гораздо больше шансов на успех.