«На первый гонорар купил красные мокасины»: интервью дебютанта UFC Асхабова Хусейн Асхабов готовится к первому поединку в сильнейшей лиге мира

Фото: Социальные сети

Хусейн Асхабов

В ночь на 19 февраля на турнире UFC Fight Night 219 дебютирует представляющий ОАЭ непобежденный боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов по прозвищу Лев. Спортсмен на протяжении своей карьеры жил и дрался во многих странах и заработал внушительный рекорд 23-0. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о детстве, первых деньгах, об отношениях с братом-близнецом и о том, как попал в лучшую лигу по смешанным единоборствам в мире.

«Буду представлять ОАЭ»

— Хусейн, почему ваш дебют состоится спустя полгода после подписания контракта с UFC и чем была вызвана почти трёхлетняя пауза в карьере?

— Во время карантина я потерял полтора года. Оказался в Америке, тренировался в зале American Top Team, должен был выступать, но очень сильно заболел COVID-19. Лечился, улетел, а потом целый год оставался без визы. Подписали меня в марте, не знаю, почему не проводил боёв после этого.

Фото: Социальные сети Хусейн Асхабов

Мне обещали, что скоро подпишут-подпишут. Потерял пару лет. Но я честно тренировался в эти годы и сильно вырос. Я рад, что меня сейчас подписали, потому что раньше я не выкладывался на тренировках, а последние три года усердно работаю с хорошими бойцами. Я вырос. Все это оценят в субботу.

— Вы уехали из России в 16 лет. Как долго адаптировались к Франции?

— Я прожил там полтора года. Потом вернулся в Россию, потом уехал на Украину. Сейчас живу в Дубае и буду представлять ОАЭ.

— За эти годы где вы чаще всего бывали?

— В Дубае, а так летаю в Америку. Там тренируюсь, много летаю по местам, где можно тренироваться.

— Где основной зал?

— В Майами — ATT, и в Таиланде — Bangtao Muay Thai & MMA.

— Кто из известных бойцов являются постоянными партнерами по тренировкам?

— В ATT очень много бойцов, а так часто работаю с Мовсаром Евлоевым. Каждый день с ним тренируюсь. Майрбек Тайсумов тоже близкий друг.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мовсар Евлоев

«Сначала били брата, потом меня»

— У вас есть брат-близнец Хасан. Случались ли забавные истории, когда вас путали?

— Путают нас часто. В школе, родители, друзья. Отец до сих пор путает. Иногда я разговариваю с ним, и он просил позвать Хасана, а тот где-то на улице гуляет. Я резко переодеваюсь и разговариваю с ним.

— А было ли, чтобы вы друг друга подменяли на спаррингах или в школе? Условно говоря, один брат хорошо знает математику, второй — русский язык, чтобы подтянуть друг друга...

— Такие минусы мы друг у друга «закрывали». Было даже так: если он дрался в детстве и его били, я ходил вместо него, и меня тоже били. Потом уже нападали вдвоём.

— В чём отличие вас от вашего брата?

— Он всегда серьёзный, не любит шутить, всегда на разборы, всегда решает что-то, а я чисто на спорте, спокойный и шустрый.

— В каком промоушене будет продолжаться его карьера?

— Его подписали в Bellator, но он сделал вес, и его убрали. Буду просить UFC, чтобы его подписали сразу после моего боя.

— Какую характеристику можете дать своему сопернику Джамаллу Эммерсу?

— Обычный соперник. Ударник, который неплохо борется. Я могу спокойно его победить. Он должен был драться с Мовсаром, но бой отменили, потому что Евлоев упал с байка в Таиланде. Сам Мовсар считает, что я могу его победить, я в хорошей форме. Иногда он говорит: «Хусейн, 100 процентов ты можешь быть чемпионом в UFC».

— Только я завершу карьеру, тогда позволю ему стать чемпионом, — говорит оказавшийся рядом Евлоев.

— Завершать карьеру рано, мы сами надеемся, что вы через два боя подерётесь за титул.

— Будем надеяться, что меня не очень долго будут «морозить» с этим боем. Посмотрим. Ещё много работы впереди. Не стоит забегать вперед, — резюмирует Мовсар.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Волкановски — смешной парень»

— Какое впечатление оставил в последнем поединке чемпион UFC в 66 кг Алекс Волкановски?

— Два месяца назад я тренировался с ним в Таиланде, боролся. Он очень крепкий, в стойке неплохо дерется. Быстро встает после падений. Я ожидал такого боя и рад, что выиграл Ислам Махачев, потому что он — наш брат. Алекс тоже друг, очень хороший и смешной парень.

— Были ли основания для того, чтобы по итогам поединка отдать победу Волкановски?

— Равный поединок. Ислам его борол, брал спину. Думаю, что Махачев выиграл бой.

— Почему Исламу Махачеву после победы над Алексом Волкановски не дали первое место в рейтинге pound-for-pound?

— В UFC делают что хотят. Анкалаев тоже выиграл бой, но ему не дали пояс.

— Есть ли у вас принципиальный соперник в UFC?

— После этого поединка у меня будет 24-0. Я даже не хочу дополнительных боёв, пусть мне сразу дают бойца из топ-10, топ-5. Я даже их не знаю никого. Знаю, что могу победить каждого из них.

— Можете продолжить фразу: «Я ни за какие деньги не соглашусь на...»?

— Бой с Евлоевым.

Фото: Социальные сети Хусейн Асхабов

«300 долларов за первый бой»

— То же самое: «Успех — это...»?

— Иметь цель и суметь ее достигнуть.

— Насколько близко или далеко вы себя ощущаете от этого?

— Очень близок, потому что десять лет назад провёл первый профессиональный бой. Я всегда верил в себя, что буду чемпионом UFC, что буду непобеждённым, потому что мне помогает Всевышний. Я всегда молюсь, чтобы выиграл пояс. Если другие бойцы выигрывают пояса, почему я не могу это сделать? У меня большой опыт. Хватает боёв в любительской карьере. Мы с братом постоянно побеждали.

— Каким был гонорар за первый поединок?

— 300 долларов. Помню, что я поехал, купил обувь себе за 250. Взял красные мокасины.

— Назовите трех лучших бойцов современности.

— Мне всегда нравились Джон Джонс, Кейн Веласкес и Мухаммед Али. Помню 2012 год. Даже не знал, что такое UFC. Посмотрел первый бой Веласкеса с Джуниором Дос Сантосом и загорелся быть еще сильнее.

— Но лично могли встретиться только с Джонсом. Какое впечатление он произвел?

— Очень общительный. Когда я был у него в зале два месяца, он в первый же день позвал меня на ужин. Хорошо со всеми контактировал.

— Победит Сирила Гана?

— Да.