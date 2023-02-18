В ночь на 19 февраля на турнире UFC Fight Night 219 дебютирует представляющий ОАЭ непобежденный боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов по прозвищу Лев. Спортсмен на протяжении своей карьеры жил и дрался во многих странах и заработал внушительный рекорд 23-0. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о детстве, первых деньгах, об отношениях с братом-близнецом и о том, как попал в лучшую лигу по смешанным единоборствам в мире.
«Буду представлять ОАЭ»
— Хусейн, почему ваш дебют состоится спустя полгода после подписания контракта с UFC и чем была вызвана почти трёхлетняя пауза в карьере?
— Во время карантина я потерял полтора года. Оказался в Америке, тренировался в зале American Top Team, должен был выступать, но очень сильно заболел COVID-19. Лечился, улетел, а потом целый год оставался без визы. Подписали меня в марте, не знаю, почему не проводил боёв после этого.
Мне обещали, что скоро подпишут-подпишут. Потерял пару лет. Но я честно тренировался в эти годы и сильно вырос. Я рад, что меня сейчас подписали, потому что раньше я не выкладывался на тренировках, а последние три года усердно работаю с хорошими бойцами. Я вырос. Все это оценят в субботу.
— Вы уехали из России в 16 лет. Как долго адаптировались к Франции?
— Я прожил там полтора года. Потом вернулся в Россию, потом уехал на Украину. Сейчас живу в Дубае и буду представлять ОАЭ.
— За эти годы где вы чаще всего бывали?
— В Дубае, а так летаю в Америку. Там тренируюсь, много летаю по местам, где можно тренироваться.
— Где основной зал?
— В Майами — ATT, и в Таиланде — Bangtao Muay Thai & MMA.
— Кто из известных бойцов являются постоянными партнерами по тренировкам?
— В ATT очень много бойцов, а так часто работаю с Мовсаром Евлоевым. Каждый день с ним тренируюсь. Майрбек Тайсумов тоже близкий друг.
«Сначала били брата, потом меня»
— У вас есть брат-близнец Хасан. Случались ли забавные истории, когда вас путали?
— Путают нас часто. В школе, родители, друзья. Отец до сих пор путает. Иногда я разговариваю с ним, и он просил позвать Хасана, а тот где-то на улице гуляет. Я резко переодеваюсь и разговариваю с ним.
— А было ли, чтобы вы друг друга подменяли на спаррингах или в школе? Условно говоря, один брат хорошо знает математику, второй — русский язык, чтобы подтянуть друг друга...
— Такие минусы мы друг у друга «закрывали». Было даже так: если он дрался в детстве и его били, я ходил вместо него, и меня тоже били. Потом уже нападали вдвоём.
— В чём отличие вас от вашего брата?
— Он всегда серьёзный, не любит шутить, всегда на разборы, всегда решает что-то, а я чисто на спорте, спокойный и шустрый.
— В каком промоушене будет продолжаться его карьера?
— Его подписали в Bellator, но он сделал вес, и его убрали. Буду просить UFC, чтобы его подписали сразу после моего боя.
— Какую характеристику можете дать своему сопернику Джамаллу Эммерсу?
— Обычный соперник. Ударник, который неплохо борется. Я могу спокойно его победить. Он должен был драться с Мовсаром, но бой отменили, потому что Евлоев упал с байка в Таиланде. Сам Мовсар считает, что я могу его победить, я в хорошей форме. Иногда он говорит: «Хусейн, 100 процентов ты можешь быть чемпионом в UFC».
— Только я завершу карьеру, тогда позволю ему стать чемпионом, — говорит оказавшийся рядом Евлоев.
— Завершать карьеру рано, мы сами надеемся, что вы через два боя подерётесь за титул.
— Будем надеяться, что меня не очень долго будут «морозить» с этим боем. Посмотрим. Ещё много работы впереди. Не стоит забегать вперед, — резюмирует Мовсар.
«Волкановски — смешной парень»
— Какое впечатление оставил в последнем поединке чемпион UFC в 66 кг Алекс Волкановски?
— Два месяца назад я тренировался с ним в Таиланде, боролся. Он очень крепкий, в стойке неплохо дерется. Быстро встает после падений. Я ожидал такого боя и рад, что выиграл Ислам Махачев, потому что он — наш брат. Алекс тоже друг, очень хороший и смешной парень.
— Были ли основания для того, чтобы по итогам поединка отдать победу Волкановски?
— Равный поединок. Ислам его борол, брал спину. Думаю, что Махачев выиграл бой.
— Почему Исламу Махачеву после победы над Алексом Волкановски не дали первое место в рейтинге pound-for-pound?
— В UFC делают что хотят. Анкалаев тоже выиграл бой, но ему не дали пояс.
— Есть ли у вас принципиальный соперник в UFC?
— После этого поединка у меня будет 24-0. Я даже не хочу дополнительных боёв, пусть мне сразу дают бойца из топ-10, топ-5. Я даже их не знаю никого. Знаю, что могу победить каждого из них.
— Можете продолжить фразу: «Я ни за какие деньги не соглашусь на...»?
— Бой с Евлоевым.
«300 долларов за первый бой»
— То же самое: «Успех — это...»?
— Иметь цель и суметь ее достигнуть.
— Насколько близко или далеко вы себя ощущаете от этого?
— Очень близок, потому что десять лет назад провёл первый профессиональный бой. Я всегда верил в себя, что буду чемпионом UFC, что буду непобеждённым, потому что мне помогает Всевышний. Я всегда молюсь, чтобы выиграл пояс. Если другие бойцы выигрывают пояса, почему я не могу это сделать? У меня большой опыт. Хватает боёв в любительской карьере. Мы с братом постоянно побеждали.
— Каким был гонорар за первый поединок?
— 300 долларов. Помню, что я поехал, купил обувь себе за 250. Взял красные мокасины.
— Назовите трех лучших бойцов современности.
— Мне всегда нравились Джон Джонс, Кейн Веласкес и Мухаммед Али. Помню 2012 год. Даже не знал, что такое UFC. Посмотрел первый бой Веласкеса с Джуниором Дос Сантосом и загорелся быть еще сильнее.
— Но лично могли встретиться только с Джонсом. Какое впечатление он произвел?
— Очень общительный. Когда я был у него в зале два месяца, он в первый же день позвал меня на ужин. Хорошо со всеми контактировал.
— Победит Сирила Гана?
— Да.