Переиграл и уничтожил: как Махачев разбил Волкановски и что будет дальше Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин Ислам Махачев провел успешную защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Вышедший за замену за десять дней до турнира Алекс Волкановски продержался против уроженца Дагестана чуть более трех минут. NEWS.ru рассказывает, как Махачеву удалось защитить титул чемпиона и кто будет следующим соперником Ислама.

Ислам тотально доминировал в бою

Многие специалисты прогнозировали, что Махачев одержит новую победу и она будет убедительнее предыдущей. Однако вряд ли кто-то предполагал, что Ислам не даст сопернику продохнуть и превзойдет Волкановски его же оружием — в стойке уже в первом раунде.

Уже на старте россиянин занял центр клетки и начал грузить по «этажам» соперника. «Прикормив» оппонента лоукиками, Махачев провел удары ногой в голову, а затем предпринял попытку перевода в партер. Бойцы вошли в клинч, в котором Ислам познакомил соперника со своими коленями. Затем россиянин разорвал дистанцию и второй раз в поединке нанес хайкик. Волкановски не успел увернуться, а попадания хватило, чтобы он начал заваливаться. Махачев коршуном набросился на жертву, и через считанные секунды рефери был вынужден оттаскивать его от соперника, который проиграл нокаутом впервые за десять лет.

Роскошный финиш снял все вопросы, оставшиеся после первого поединка. Король легкого веса перешел в статус доминирующего чемпиона. На горизонте нет людей, которые могли бы составить ему конкуренцию.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Алекс Волкановски и Ислам Махачев (слева направо) во время турнира UFC 284, 12 февраля 2023 года

Махачев поддержал Палестину

На предыдущем турнире UFC был снят запрет на использование флагов. Россиянка Ирина Алексеева даже вышла в октагон с родным триколором. Но за два дня до турнира в Абу-Даби на национальную символику вновь наложили табу. Руководство UFC повторно ограничило спортсменов в демонстрации национальных флагов.

Если первое подобное решение было вызвано повсеместным баном российских атлетов во всех олимпийских видах спорта, то новый запрет имеет иные основания. Никто официально не называл причин, но слишком много мусульманских бойцов UFC накануне высказались в поддержку Палестины, демонстрируя символику этой страны. UFC исторически пытается максимально абстрагироваться от политической повестки, поэтому организаторы лишили спортсменов возможности выразить свои убеждения.

Запрет сработал отчасти. Хамзат Чимаев в своей победной речи не только произнес несколько слов в поддержку Палестины, но и обратился к Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ему сражаться против Израиля с оружием в руках.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то, клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — сказал Чимаев.

Ислам Махачев поддержал палестинцев без желания быть участником военных действий и покинул арену с флагом этой страны на плечах. Не исключено, что оба бойца будут оштрафованы руководством UFC за политический демарш.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Махачев будет бить рекорды

Близкий друг Махачева известный агент Магомед Магомедов в интервью NEWS.ru выразил уверенность, что чемпион легкого веса после победы над Волкановски проведет еще одну защиту титула и поднимется в полусредний вес. Косвенно это подтверждают другие люди из окружения дагестанца и сам обладатель титула UFC.

Однако Махачев может задержаться в легком весе для того, чтобы установить рекорд дивизиона по количеству успешных защит. На данный момент это достижение разделяют три бойца — Хабиб Нурмагомедов, Би Джей Пенн и Бенсон Хендерсон. Каждых из них по три раза защитил чемпионский пояс.

Соответственно, Исламу нужно провести два поединка, чтобы стать новым номером один. Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что следующим соперником россиянина должен стать Чарльз Оливейра, который изначально был соперником Махачева в Абу-Даби. Их встреча может пройти в феврале, а следующим логичным противником на данный момент выглядит Джастин Гейджи. Но ситуация может измениться через полгода.

Оливейра уже проигрывал Исламу, а Гейджи, как и Дастин Порье, потерпел полное фиаско от Хабиба Нурмагомедова. Едва ли три первых номера UFC найдут новые доводы, чтобы повлиять на итоги второй встречи в свою пользу. Махачев превосходит каждого из них в борьбе, а Волкановски будет первым, кто подтвердит, что и стойка россиянина находится на очень высоком уровне.

Махачев лучше Нурмагомедова?

Ислам одержал 14-ю победу в UFC в 15 боях, а на счету Хабиба было 13 побед в 13 поединках. Причем «скальпы» Волкановски и Оливейры выглядят повнушительнее, чем мало отличающиеся друг от друга соперники Хабиба. Гейджи, Порье и Конор Макгрегор в свое время дошли до топов легкого веса, избежав встреч с базовыми борцами. Поэтому уже можно говорить, что в чисто спортивном направлении Ислам Махачев где-то превзошел Нурмагомедова. Тем более нынешний чемпион далек от мыслей о завершении карьеры и продолжит украшать свой послужной список новыми трофеями.

Но в отличие от Ислама Хабиб был первым номером в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, а Махачеву первая строчка не досталась даже после победы над Волкановски в феврале. Хотя на тот момент именно Алекс был первым номером, и смена лидера напрашивалась сама собой. В феврале UFC удивил своим консерватизмом в этом вопросе, но после победы нокаутом американская организация просто не может не поставить россиянина выше австралийца в рейтинге, который обновится во вторник. Сейчас первую строчку занимает Джон Джонс, подвинуть короля тяжелого веса будет крайне тяжело.



Сам Хабиб не присутствовал в углу Махачева, так как закончил со всем, что связано с ММА, но поздравил друга в сообщениях.

«Он хотел бы находиться сегодня здесь с нами, но он — человек слова. Сейчас я с ним переписывался. Что он мне написал? „Что ты за бомба? Альхамдулиллах, младший. Оформил четко“. Вот и все его сообщения», — рассказал Махачев не пресс-конференции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ислам Махачев

Россияне триумфально выступили на UFC 294

Помимо Ислама на турнире UFC 294 победы одержали и другие представители России: Шарабутдин Магомедов, Виктория Дудакова, Саид Нурмагомедов и Икрам Алискеров. Причем Нурмагомедов и Алискеров деклассировали своих оппонентов в первом раунде. Саид поймал Муина Гафурова на удушающий прием, а Икрам победил техническим нокаутом, начав победную атаку с точного удара коленом в голову Уорли Алвеса.

К победе шел и Магомед Анкалаев, но в ход его поединка вмешался врач, остановивший встречу с Джонни Уокером на ровном месте из-за травмы бразильца. Примечательно, что Уокер начал так бунтовать, что едва не подрался уже с рефери и секьюрити. Успокаивать бразильца вышел сам Дэйна Уайт. Причиной остановки стал запрещенный удар Анкалаева в голову соперника. Но на пресс-конференции Уайт признал ошибку врача, заявив, что необходимости в немедленной остановке не было. Тем более обычно пострадавшему бойцу даются пять минут, чтобы прийти в себя, а в данной ситуации врач с ходу определил, что Уокер не готов продолжить встречу.

Победы также одержали два уроженца России, выступающих за другие страны. Британец Мухаммед Мокаев в третьем раунде победил Тима Эллиота, а представитель ОАЭ Хамзат Чимаев по итогам трех раундов не оставил шансов на успех бывшему чемпиону UFC Камару Усману.

Читайте также:

Хасбик и Хабиб поддержали Палестину: почему им не верят и осуждают за это

«Хабиб сильнее Махачева, но лучший — Шлеменко»: интервью чемпиона Bellator

«Хабиб устал в 32, а Махачев будет расти»: интервью друга чемпионов UFC

От охранника до чемпиона UFC: как Ислам Махачев стал лучшим бойцом мира