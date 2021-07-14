Перед поездкой на Олимпиаду британский легкоатлет попался на кокаине

20-летний британский бегун на средние дистанции Оливер Дастин сдал положительную пробу на кокаин перед отъездом на Олимпийские игры в Токио, сообщает Times.

Спортсмен, попавшийся на наркотическом веществе, нанял адвокатов для защиты своих интересов. Дастин отобрался на Игры на дистанции 800 метров по итогам национального чемпионата. В этом сезоне он побил рекорд Великобритании для спортсменов моложе 23 лет, который раньше принадлежал двукратному олимпийскому чемпиону Себастьяну Коу, ныне возглавляющему федерацию World Athletics. Дастин показал результат одна минута 43,82 секунды, что является девятым результатом сезона в мире.

Как стало известно ранее, представители сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые вошли в состав олимпийской команды, сдали положительные пробы на мельдоний.