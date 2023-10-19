От охранника до чемпиона UFC: как Ислам Махачев стал лучшим бойцом мира Самбист Василевский предположил, что победу Махачеву придется вырывать с кровью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, главным событием которого станет бой чемпиона в легком весе Ислама Махачева против обладателя титула в полулегком дивизионе Алекса Волкановски. NEWS.ru рассказывает, как российский спортсмен прошел путь от «самого скромного парня в команде Хабиба» до звания одного из лучших бойцов мира.

Где родился Ислам Махачев

Будущий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) родился 27 октября 1991 года в Махачкале. В этом городе он провел свое детство. Отец держал парники с помидорами и работал водителем. Мама владела небольшим кафе, в котором сама работала. У Ислама есть старший брат Курбанисмаил.

Первым видом спорта в жизни Махачева стало тхэквондо, затем он перешел в секцию ушу-саньда, где познакомился с Шамилем Завуровым, Хабибом и Абубакаром Нурмагомедовыми. Примечательно, что с Абубакаром он учился в одном классе, притом что последний был на два года старше своих одноклассников.

Если Нурмагомедовы по национальности — аварцы, то Махачев — лакец, а это означает, что общались ребята на русском языке. В детстве сельские мальчики видели в Исламе городского, а значит, слабого, поэтому ему приходилось доказывать обратное.

Где тренировался Ислам Махачев

В школе ушу-саньда будущие спортсмены занимались четыре года. Занятия Махачев бросил, когда его семья переехала в Новый Хушет, Следующие два года Ислам играл в футбол, но вернулся в единоборства, а конкретно в секцию вольной борьбы — самый популярный вид спорта в Дагестане.

Позже он узнал, что Хабиб Нурмагомедов уже выступает среди профессионалов, поэтому записался в школу его отца — легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь и началась карьера Махачева как бойца ММА.

Будучи студентом, он вставал в шесть утра на пробежку. В 10 утра отправлялся в университет на занятия, а в 17 часов приезжал на тренировку. Заканчивались они в восемь часов вечера. Порой Ислам не успевал на маршрутку и домой попадал с пересадками к 22 часам. В таком режиме он прожил три года. Причем ни у одного педагога не было претензий к успеваемости спортсмена.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как вспоминают Ислама Махачева те, с кем он рос

Одним из учеников Абдулманапа Нурмагомедова был Магомед Магомедов, который сейчас является действующим тренером и менеджером многих спортсменов. В юные годы он проводил много времени с ребятами и вспоминает Махачева как самого тихого и скромного человека в компании.

«У Хабиба было много разборок на улице. Ничего похожего не могу вспомнить про Ислама. Он всегда отличался тем, что был самым тихим, спокойным, добродушным и воспитанным парнем в компании. Это подкупало. Ислам всегда слушал и уважал старших. Был со всеми вежлив. Я не могу даже представить, чтобы у него были злопыхатели», — вспоминает о детстве Махачева Магомедов.

Где работал Ислам Махачев

Поединки спортсмена на соревнованиях оплачивал его отец Рамазан. Махачев уже мечтал о чемпионских поясах в США, поэтому начал стремиться к самостоятельности. Он устроился работать охранником. Начальник знал о перспективном бойце, поэтому позволял ему ходить на тренировки в рабочее время и платил зарплату, даже если Ислам находился на соревнованиях.

Позднее Абдулманап Нурмагомедов назвал Махачева самым талантливым своим учеником, ставя его способности даже выше способностей сына. Тренер ценил Ислама потому, что именно он доставлял самые большие проблемы Хабибу на спаррингах.

Более того, Нурмагомедов-старший предсказал чемпионство Ислама в одном из своих последних интервью перед тяжелой болезнью, которая отняла у него жизнь.

Какие достижения есть у Ислама Махачева

Согласно официальным данным, Абдулманап Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира. Это достижение вошло в книгу рекордов России.

Махачев был одним из этих 18 успешных учеников Абдулманапа. Помимо чемпионата мира, он трижды был чемпионом Дагестана и дважды чемпионом России по боевому самбо.

В 2010 году Ислам дебютировал в смешанных единоборствах, а через пять лет подписал контракт с UFC. Во втором поединке он потерпел поражение, но в 2022 году стал чемпионом в легком весе и не проигрывает на протяжении 12 боев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему Махачев отказался выступать за ОАЭ

Накануне предстоящего турнира UFC 294 Махачев рассказал интересную подробность из начала своей карьеры. В 2015 году после первого поединка в UFC ему поступило предложение выступать под флагом ОАЭ. Согласно правилам американского промоушена, боец может представлять любую страну во время поединка, вне зависимости от гражданства. Например, россиянин Арман Царукян представляет Армению, хотя у него нет паспорта этой страны, а американец Бенеил Дариуш — Ассирию, хотя сейчас на карте нет такой страны. Махачев же проявил принципиальность и не отказался от родного знамени.

«Честно сказать, [предложение] было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, но мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», — сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Кто является фаворитом в поединке Махачева и Волкановски

Махачев победил австралийца в феврале этого года. Поединок носил конкурентный характер, и некоторые аналитики даже посчитали, что победу по итогам пяти раундов стоило отдать Волкановски.

Стоит отметить, что бой с чемпионом полулегкого веса Махачев провел спустя чуть более трех месяцев с момента завоевания пояса в своем дивизионе. Встреча состоялась на родине австралийца в Перте. Ислам столкнулся со сменой часовых поясов и другим климатом. Помимо этого, в его углу впервые не было Хабиба. Но и в этих условиях он одержал победу.

Сейчас все козыри на стороне российского бойца. Он прошел полноценную подготовку в отличие от соперника, который летом перенес операцию на плече. Официально Волкановски согласился выйти на бой с Махачевым в качестве замены за 10 дней до турнира. Его могли предупредить и раньше, но все равно на этот раз у Алекса было ограниченное время на подготовку. К тому же теперь именно Ислам выступает в качестве хозяина арены. Поэтому шансы Волкановски на победу большинство специалистов оценивают как минимальные.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему глава UFC восхищен Махачевым

Президент UFC Дэйна Уайт доволен профессиональным отношением российского чемпиона к ситуации с оперативной заменой соперника. Ислам получил неудобного оппонента, но не продемонстрировал даже тени недовольства.

«Что значит титул чемпиона? Он значит, что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — сказал Махачев.

Теперь Уайт намерен разместить цитату российского бойца на арене в Лас-Вегасе и в институте UFC, так как ему очень понравился такой подход к делу.

Кого назвал фаворитом Вячеслав Василевский

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и бывший чемпион M-1 Вячеслав Василевский в интервью NEWS.ru высказал мнение, что поединок для Махачева окажется тяжелым, а победу придется «вырывать с кровью».

«Волкановски вынужден выходить на коротком уведомлении, и все начинают говорить, что это провал, он не готов. Но на самом деле австралиец — большой профессионал. Часто бывает, что такая ситуация идет на руку бойцу — отсутствие тяжелого лагеря, физических и моральных нагрузок. Он ни о чем не переживал, выйдет налегке. Сомневаюсь, что он ходил по кабакам или набрал лишние 30 кг. Скорее всего, он более-менее в форме. Ему требовалось немного подготовиться и вспомнить, как прошла первая встреча. Поэтому Волкановски точно будет не менее опасен, чем в первом бою», — считает Василевский.

Он добавил, что важным фактором станет то, что Махачев готовился к Чарльзу Оливейре и смена соперника произошла в последний момент. Волкановски же нечего терять, так как в случае победы он будет героем, а в случае поражения будет иметь железное оправдание.

«Все-таки я думаю, что Ислам заберет бой и на этот раз. Это будет непросто. Он будет сваливать его, держать внизу и забирать поединок по очкам. Как показал первый бой, работать в стойке с ним опасно, поэтому Махачев не будет действовать в стиле кикбоксера и одержит стилистическую победу решением судей», — заключил Василевский.

Читайте также:

Хасбик и Хабиб поддержали Палестину: почему им не верят и осуждают за это

«Хабиб сильнее Махачева, но лучший — Шлеменко»: интервью чемпиона Bellator

«Хабиб устал в 32, а Махачев будет расти»: интервью друга чемпионов UFC

Патриоты или предатели? Почему спортсмены выступают без российского флага