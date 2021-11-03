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Опубликовано видео боя с участием сына Кадырова на турнире «Время легенд»

15:57, 05 ноября 2021
Опубликовано видео боя с участием сына Кадырова на турнире «Время легенд» Фото: instagram.com/za_kadyrova_ali
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В Сети появилось видео боя с участием Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, который прошёл на турнире «Время легенд». Запись опубликована на YouTube-канале KavkazPress.

На видео можно заметить, что сын главы Чечни заметно превосходил соперника в габаритах и владел солидным преимуществом по ходу схватки. По окончании поединка Кадырову-младшему вручили чемпионский пояс, а ринг-анонсер в качестве прозвища победителя упомянул имя легендарного боксёра Мухаммеда Али.

Ранее сообщалось, что на турнире «Время легенд» 14-летний Эли Кадыров бился со спортсменом из Ставрополья Хетагом Хаткаровым. Поединок завершился в третьем раунде. Сын главы Чечни выиграл техническим нокаутом.

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