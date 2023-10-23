Опубликовано фото «Гелендвагена», который Кадыров подарил бойцу UFC Чимаеву Кадыров подарил Чимаеву «Гелендваген»

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes G-класса «Гелендваген» бойцу UFC Хамзату Чимаеву после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Фото с подарком от главы региона спортсмен опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Перед турниром Хамзат в интервью заявлял, что Кадыров уже подарил ему три автомобиля того же производителя. Бой между Чимаевым и Усманом продлился все три раунда и завершился победой Хамзата согласно судейскому решению. На счету спортсмена семь поединков в промоушене и все он завершил победой.

Уроженец Чечни Чимаев не является российским спортсменом. В 18 лет он переехал в Швецию, а позже переехал в ОАЭ и начал представлять эту страну на поединках.

Ранее Чимаев заявлял, что хотел бы отправится на войну с Израилем со стороны Палестины. Свое заявление спортсмен сделал на чеченском языке после победы в бою на турнире UFC 294.

Также Палестину ранее поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) короткое видео с выдержками из Корана и подписал его тремя эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями.