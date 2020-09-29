Олимпиада 2020/21: борец Рашидов рассказал, как переболел коронавирусом

Чемпион мира по вольной борьбе Гаджимурат Рашидов стал главным открытием прошедшего сезона, когда завоевал золотую медаль чемпионата мира и вместе с ней олимпийскую путёвку в невероятно конкурентном весе до 65 кг. В рамках проекта «Олимпиада 2020/21» Рашидов рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru о том, как переболел коронавирусом и поддерживал форму на самоизоляции, почему его не пугает перенос Олимпиады, какие задачи он ставит на предстоящий чемпионат России и что думает о бое Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи.

— Как проходит ваша подготовка к чемпионату России?



— Мы провели в сбор в горах Дагестана, в селе Хуштада Цумадинского района. Мы работали там над функциональной и физической подготовкой. Сейчас мы проводим сбор в Махачкале, проводим схватки на ковре и готовимся к чемпионату России. Всё хорошо, работа идёт по плану. Примерно 15-16 октября выезжаем на чемпионат России.

— Чемпионат России станет для вас первым стартом после долгого перерыва. Ставите перед собой особые задачи?



— Цель всегда одна — выиграть, вне зависимости от того, сколько ты не выступал и как проходила твоя подготовка.

— Выиграть нужно, чтобы попасть на чемпионат мира?



— Я пока не думаю о нём, и не знаю, состоится ли он вообще. Как бы ни сложилась ситуация, надо выиграть на чемпионате России и показать себя с лучшей стороны.

Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

— Как эпидемия и вынужденный карантин отразились на вашей подготовке и физической форме?



— Я бы не сказал, что всё было сложно, но в начале эпидемии у нас почти все переболели этой болезнью. Потом у нас было время, чтобы восстановиться и набрать форму, работая на свежем воздухе.

— Насколько тяжело вы перенесли болезнь?



— У нас многие спортсмены переболели, поэтому ситуация была очень нехорошая.

— После болезни было сложно набрать форму?



— Тяжело было прежде всего потому, что не было тренировок в зале и приходилось каждому работать самостоятельно. Но в целом мы все справились, подошли к делу профессионально, старались себя держать всё время в форме.

— Чем вы занимались на самоизоляции?



— После того, как я переболел и вылечился, поехал в своё родное село. Там я делал по возможности пробежки, помогал родителям, ухаживал за садом и делал всякие работы. Одним словом, зря время не терял.

— В прошлом году вы наконец стали чемпионом мира после двух серебряных медалей. За счёт чего удался такой прорыв.



— На двух неудачных чемпионатах мира у меня был совсем другой настрой. Потом я сделал выводы из своих поражений и больше ошибок не допускал. В Казахстане я выходил с настроем бороться до конца в новой для себя весовой категории. У меня всё получилось, хотя в этом олимпийском весе самая высокая конкуренция.

— А насколько комфортно вам было в более тяжёлой категории?



— Я хотел стать чемпионом мира в весе до 61 кг, но когда поменяли правила и турнир, а соответственно и взвешивание растянули на два дня, мне стало уже тяжело там выступать. С другой стороны, к Олимпиаде мне бы так и так пришлось переходить в 65 кг и адаптироваться. С новыми правилами я себя там чувствую очень уверенно.

Kadir Caliskan /imago-images.de/Global look Press

— Перенос Олимпиады на год не выбил вас из колеи?



— Ну что сделаешь, если всё так сложилось. Мы надеемся на лучшее, что Олимпиада всё же состоится. В этом случае один год не сыграет роли. Мы ребята не старые, и это не такой большой срок для нас.

— Как считаете, провести Олимпийские игры реально в нынешней ситуации?



— Я думаю, можно проводить уже любые соревнования. Сейчас вирус не выглядит уже таким страшным, а к 2021 году, надеюсь, он ослабнет, пандемия закончится, и мы сможем участвовать в Олимпийских играх.

— Вы следите за смешанными единоборствами?



— Конечно, не пропускаю крупных турниров. Болеем и переживаем за наших ребят и в особенности за Хабиба.

— Как оцените его шансы в бою с Джастином Гейтжи?



— В каждом его бою за чемпионский пояс говорили об опасности предстоящего соперника, будь то Макгрегор, Порье или сейчас Гейтжи. Хабиб не испытывает перед ними страха и будет действовать так, как он умеет и, думаю, снова сделает своё дело.