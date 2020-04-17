На 9 мая UFC запланировала грандиозный турнир, которому не должна помешать даже эпидемия. Единственным его российским участником станет тяжеловес Алексей Олейник, который сейчас тренируется во Флориде. О том, как проходит подготовка бойцов в условиях эпидемии, как изменилась жизнь в Америке, чем интересен «бойцовский остров» UFC и как обманули Эдгарда Запашного, он рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Кард на турнир 9 мая уже объявлен, а место его проведения ещё нет. У вас есть особые предпочтения?



— Я давно подписал контракт на этот бой, давно узнал имя соперника, так что ничего нового для меня нет, кроме того, что происходит в мире. Но это происходит со всеми, а не только с UFC, и ничего поделать с этим нельзя, поэтому я спокойно и философски отношусь к происходящему. Мероприятие точно пройдёт в Соединённых Штатах, что меня устраивает, потому что я нахожусь на подготовке здесь и в любой части страны у меня будет акклиматизация максимум два-три часа. Подготовку я пройду за пару дней. Пока у меня такая же информация, как у вас всех: турнир пройдёт либо в Неваде, либо во Флориде, либо в Техасе.

— Как ситуация с эпидемией влияет на вашу подготовку? С какими ограничениями сталкиваетесь в процессе?



— Залы закрыты, но мы находим выход из ситуации, и подготовка проходит нормально. Мы работаем с тренерами, со спарринг-партнёрами. Единственное ограничение — количество тренировок. Их стало меньше по понятным причинам. Мы не можем работать два-три раза в день, поэтому занимаемся три раза за два дня. У нас нет ограничений на перемещения, поэтому кто хочет, находит возможность и тренируется спокойно. Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий. Можно в любое время суток спокойно двигаться, и за это нет никаких санкций. Рекомендуется просто быть в общественных местах в масках, но есть люди, которые и в магазины ходят без них, и им никто ничего не говорит. Кто хочет — тот занимается, а кто не хочет — придумывает «отмазки».

Алексей Олейник/vk.com

— Какие настроения среди бойцов? Они все готовы драться в условиях пандемии или есть такие, кто предпочёл бы этот период переждать?



— Я таких не знаю. Сейчас я знаю два десятка бойцов, которые на ближайшие месяц-полтора готовятся к турнирам. Таких, кто боится к кому-то подойти и заразиться, среди нас нет. Мы рискуем здоровьем гораздо больше во время боёв и спаррингов, чем в случае заражения коронавирусом. Мы бережём себя, не балуемся, моем и дезинфицируем руки перед каждой тренировкой и после неё и после каждого похода в магазин, но сверхосторожности у нас нет.

— Вы знаете, в каких условиях готовится ваш соперник Фабрисиу Вердум?



— Мне немного известно о нём. Ребята говорили, что он готовится в Америке в хороших условиях и никаких сложностей у него нет и не будет с тем, чтобы добраться до места проведения турнира. Мы находимся примерно в равных условиях.

— Как вы относитесь к идее Дэйны Уайта оборудовать остров в океане, где проходила бы подготовка бойцов из других стран и даже проводились бы турниры?



— Я не думаю, что это необходимо для подготовки бойцов, потому что каждый из нас всё равно занимается у себя в стране. Кто-то в Австралии или Новой Зеландии, кто-то в Германии или России, а кто-то в Бразилии или США. Но выступить там было бы очень круто. Интересно совместить мистические моменты с реальным спортом. Бойцовский остров сразу вызывает ассоциации с Mortal Combat. Мне кажется, что UFC — единственная организация, которая могла бы себе это позволить. Её представители всегда были родоначальниками всех необычных идей, а все остальные в мире только повторяли за ними. Все отечественные промоушены улавливали их веяния и шли за ними по следу. Верю, что и в этом случае UFC может стать законодателем мод.

— Какие настроения преобладают в Штатах по поводу распространения коронавируса? В обществе присутствует паника?



— Я могу судить только со своей стороны. У нас в штате Флорида паники я не вижу до сих пор. Все относятся спокойно к происходящему. Самые большие проблемы там, где люди набиты, как селёдка в бочке, как в Нью-Йорке. Там никогда нельзя пройти по тротуару. Ты всё время видишь толпы несущихся куда-то людей, кучи бездомных. Такое же ощущение, как у нас в час пик в метро, возникает в центре Нью-Йорка. Естественно, в таких условиях любой вирус будет передаваться очень быстро и создавать проблемы. Ты трогаешь вещи, которые трогают миллионы людей, поэтому в таком сумасшедшем потоке людей легче всего заразиться. Там и возникла самая сложная ситуация в стране, но мы живём более спокойно. У нас всё зелёное, преобладает частный сектор, даже наш город Майами, кроме центра и пары районов, состоит из частных секторов.

Алексей Олейник/vk.com

— С чем связан рост спроса на оружие? Люди готовятся защищаться от роста преступности?



— В Америке, когда происходит любое экстраординарное событие, спрос на оружие растёт. Например, ураган обрывает электрические сети, и целый район, город остаётся без электричества с плохой связью и коммуникацией. Дороги завалены деревьями, а полиция и пожарные не могут приехать. В такой ситуации начинается мародёрство, бывает всё, что угодно. Определённые группы населения, которые не буду называть из соображений политкорректности, начинают вламываться в магазины и выносить всё. Следить за этим никто не успевает. Такое бывало после ураганов, после наводнения в Новом Орлеане. Вот и сейчас люди решили подстраховаться. Это своего рода цепная реакция, как с туалетной бумагой. Оружием тоже американцы решили на всякий случай запастись.

— Недавно стало известно, что Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, назвавшимся вашим именем. Насколько хорошо вы знакомы с Запашным и были ли у вас такие ситуации?



— Я давно хорошо знаком с Эдгардом, он хороший парень. Очень его уважаю. Мне периодически тоже приходят сообщения якобы от моих знакомых с просьбой срочно сбросить какую-то сумму. Потом я связываюсь с ними через другие контакты, и они заявляют, что ничего у меня не просили и первый раз об этом слышат. Как я говорил, эти деньги не пойдут впрок людям, которые так поступают.

— Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался в пятый раз. Не считаете, как некоторые эксперты, что он проклят и не состоится уже никогда?



— Никогда таких мыслей не было. Фергюсон дерётся — у него нет никаких проблем. Всегда проведения боя должны хотеть две стороны, идти до конца и не сдаваться, и тогда они обязательно встретятся на ринге. Сейчас я готовлюсь к своему бою, поэтому не хотел бы обсуждать причины, по которым не состоялся этот поединок. Пусть этим занимаются люди, не имеющие отношения к боям. Им интересно следить за этим, переживать и спорить, а я предпочитаю обсуждать свои поединки.