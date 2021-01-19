Олейник рассказал, в каком случае Порье может побить Макгрегора

https://static.news.ru/photo/e313c698-5a7b-11eb-a414-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate FIghting Championship (UFC) Алексей Олейник оценил шансы своего одноклубника по American Top Team Дастина Порье справиться с Конором Макгрегором в поединке за статус претендента на чемпионский титул в лёгком весе.

У Макгрегора больше шансов, потому что он более скоростной. Уникальная взрывная скорость — его главное преимущество. Если бы у них была равная скорость, то они были бы равны и в ударной технике, и в борьбе, но Макгрегор быстрее. Если бой продлится до третьего раунда, то Порье будет намного легче и у него даже появятся хорошие шансы на победу. Выглядел он в нашем лагере неплохо. Посмотрим, чему его научил Саша Шаблий, — рассказал Олейник NEWS.ru.

В настоящее время Олейник продолжает подготовку в штате Флорида к поединку с американским тяжеловесом Крисом Докасом, который пройдёт в феврале.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером не состоялся не по его вине.