Олейник назвал своего соперника лучшим борцом UFC

https://static.news.ru/photo/a9c8115e-8ad4-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец тяжёлого веса Алексей Олейник оценил своего соперника на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая в Джексонвилле, бразильца Фабрисиу Вердума.

Вряд ли кто-то из действующих бойцов способен перебороть Вердума. Именно перебороть, выиграть болевым приёмом. Не думаю, что кто-то из тяжеловесов на это способен. Да и мне тоже сложно ловить на приёмы топовых соперников. Наверное, в абсолютном плане ничего за десять лет не изменилось. На данный момент борцов лучше нет, — приводит слова Олейника «Советский спорт» .

Также Олейник отметил, что в UFC сейчас делают акцент на ударников и даже борцы предпочитают проводить бои в стойке, а он и Вердум относятся к ярким представителям старой гвардии.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт не думает, что поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сможет состояться в 2020 году.