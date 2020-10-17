Объявлена дата поединка боксёра Джошуа

https://static.news.ru/photo/44564fc8-1078-11eb-8e21-fa163e074e61_660.jpgЭнтони ДжошуаФото: Anthony Joshua/facebook.com
Соперником чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев. Их бой уже несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, теперь его назначили на 12 декабря.
Бой пройдёт в Лондоне 12 декабря на стадионе О2 Arena, — сообщается в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.
За свою карьеру в профессиональном боксе 31-летний Джошуа выиграл 23 боя из 24, причём 21 — нокаутами. В июне 2019 года он проиграл мексиканцу Энди Руису, но уже в декабре взял реванш и вернул себе чемпионские титулы. Их поединок в Саудовской Аравии длился 12 раундов.
39-летний Пулев на профессиональном ринге выиграл 28 боёв из 29.
Как писал NEWS.ru, Майк Тайсон, завершивший профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, находится в отличной форме и совсем не похож на 54-летнего. Об этом рассказал тренер Тайсона Рафаэль Кордейро, который готовит бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе к выставочному поединку с Роем Джонсом. На одном из последних занятий тренер едва не оказался в нокауте, пропустив удар от своего подопечного. Кордейро утверждает, что Тайсон сейчас способен побить действующих чемпионов — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
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