16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Объявлена дата поединка боксёра Джошуа

15:55, 17 октября 2020
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Фото: Anthony Joshua/facebook.com

Соперником чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев. Их бой уже несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, теперь его назначили на 12 декабря.

Бой пройдёт в Лондоне 12 декабря на стадионе О2 Arena, — сообщается в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

За свою карьеру в профессиональном боксе 31-летний Джошуа выиграл 23 боя из 24, причём 21 — нокаутами. В июне 2019 года он проиграл мексиканцу Энди Руису, но уже в декабре взял реванш и вернул себе чемпионские титулы. Их поединок в Саудовской Аравии длился 12 раундов.

39-летний Пулев на профессиональном ринге выиграл 28 боёв из 29.

Как писал NEWS.ru, Майк Тайсон, завершивший профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, находится в отличной форме и совсем не похож на 54-летнего. Об этом рассказал тренер Тайсона Рафаэль Кордейро, который готовит бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе к выставочному поединку с Роем Джонсом. На одном из последних занятий тренер едва не оказался в нокауте, пропустив удар от своего подопечного. Кордейро утверждает, что Тайсон сейчас способен побить действующих чемпионов — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео