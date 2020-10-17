Объявлена дата поединка боксёра Джошуа

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Временный чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в лёгком весе американец Джастин Гейтжи вылетел на бой против Хабиба Нурмагомедова, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Джастин вылетел в Абу-Даби, — сообщили ТАСС в команде спортсмена. Нурмагомедов раньше отправился на место проведения поединка и уже месяц находится в ОАЭ, где проводит подготовку к защите титула. Как...