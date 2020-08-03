Нурмагомедов рассказал, что сделает с Гейтжи в октагоне

Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ждёт его соперника, временного чемпиона UFC Джастина Гейтжи в октагоне и призвал его готовиться к борьбе.
Джастин — очень приятный парень и хороший соперник для меня, но он должен быть готовым не только боксировать, когда закроется октагон. Я не Дастин Порье и не Тони Фергюсон. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю там, — написал Нурмагомедов в комментариях в Instagram комментатора UFC Джо Рогана.
Титульный поединок Нурмагомедова и Гейтджи возглавит турнир UFC 24 октября и, скорее всего, состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт намерен посетить тренировочный лагерь Майка Тайсона при подготовке к бою с Роем Джонсом.
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