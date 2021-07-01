Нурмагомедов назвал главных фаворитов Евро-2020

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов Евро-2020 накануне четвертьфинальных матчей. По его мнению, главные претенденты на победу в турнире — сборные Бельгии и Англии. Свой прогноз Нурмагомедов огласил в интервью странице в Instagram «433».

Две команды я выберу: это будут Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы — фавориты этого чемпионата, — заявил Нурмагомедов.

Также боец отметил, что его любимый чемпионат Европы прошёл в 2004 году, когда сенсационную победу одержали греки, притом что сильные составы были у сборных Англии, Португалии и Италии.

Как сообщалось ранее, боец Bellator, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман, также выступающий в лёгком весе, пошутил о тактике сборной России по футболу накануне её матча с командой Финляндии на Евро-2020.