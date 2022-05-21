«Не злите нас»: Мамиашвили раскритиковал отстранение российских борцов Михаил Мамиашвили назвал открытым расизмом отстранение российских борцов

Михаил Мамиашвили / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал решение Объединенного мира борьбы (UWW) отстранить российских борцов от международных турниров. В интервью ТАСС функционер сравнил этот шаг с дискриминацией по расовому признаку и выразил надежду на скорейшее изменение ситуации.

Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал: не надо нас злить. Должен быть какой-то Рубикон, который переходить нельзя, просто не надо. Я уверен, что в ближайшее время тот же Международный олимпийский комитет все-таки примет жизнеутверждающее и мудрое решение по допуску российских атлетов к соревнованиям в той или иной форме, и самое главное — к отбору к Олимпийским играм, — сказал Мамиашвили.

2 марта UWW объявил об отстранении российских атлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Также были отменены все международные турниры, запланированные на территории России.

На турнире Международной борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка. Полуфиналисты в дисциплине «панкратион» Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин стали выяснять отношения за рамками правил. К конфликту присоединились тренеры и болельщики.