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Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал итоги боя на турнире в Екатеринбурге против аргентинца Маркоса Антонио Аумады, в котором он отстоял интерконтинентальный титул WBO, и объяснил отказ соперника от продолжения боя.

Я считаю, что он мог продолжить, потому что там не было каких-то сокрушающих ударов по корпусу. Но, видимо, он вымахался за первые два раунда и решил не рисковать и не...