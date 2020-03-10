Молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса.
В связи с распространением COVID-19 проведение первенства Европы по самбо среди юниоров и юниорок, юношей и девушек отменяется до дальнейшего уведомления, — сообщает сайт Европейской федерации самбо.
Турнир должен был пройти с 9 по 13 апреля в городе Панагюриште.
Ранее президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что «Мемориал Анатолия Харлампиева» может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случае, так как на его организацию были потрачены большие средства, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники