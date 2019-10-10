Чемпион мира по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов Магомед Магомедов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира по самбо в Южной Корее, об отношении к Хабибу Нурмагомедову и возвращении в смешанные единоборства.

— Какие ожидания от предстоящего в Сеуле чемпионата мира?

— Я готовлюсь к своему второму чемпионату и хочу поехать, как обычно, только за золотой медалью. Чувствую себя сейчас хорошо, понимаю, что готов привезти домой высшую награду.

— Где проходит основной этап вашей подготовки?

— Готовлюсь я всегда в одном и том же месте — в Москве в школе «Самбо 70». Все этапы, все тренировки прохожу только там. Это уже как мой второй дом.

Международная федерация самбо

— На Западе не любят, когда золото регулярно достаётся нашим синхронисткам, гимнастам. Какое отношение к российскому самбо?

— Даже не знаю. Лично я никогда не сталкивался с проблемами в отношениях между иностранцами и россиянами. Наверное, потому что самбо — это одна большая семья. Мы разделяем и поражения, и победы все вместе.

— Как вы оцениваете популярность развития самбо в России?

— С каждым годом популярность растёт, я уверен, что дальше будет только лучше. Например, сейчас больше детей стало интересоваться секциями самбо по сравнению с тем, что было раньше. В мире популяризируется наш вид спорта. В прошлом году на чемпионате мира чуть ли не рекордное количество стран было представлено (80 стран-участниц, — News.ru). А представляете, что будет в этом году в Южной Корее? Это замечательно.

— В каждом виде спорта есть своя звезда. Например, в смешанных единоборствах это, в первую очередь, Хабиб Нурмагомедов, в боксе — Флойда Мейвейзер, в футболе — Лионель Месси, а в хоккее — Александр Овечкин. Кого можно назвать настоящей звездой в самбо?

— В спортивном самбо — это, наверное, Марина Мохнаткина, в боевом — Кирилл Сидельников. Они уже столько лет находятся на вершине, по шесть-семь раз становились чемпионами мира, России. Я считаю, именно они настоящее лицо самбо и топовые спортсмены.

— Нурмагомедов вырос из самбо, но ассоциируется ли с этим видом спорта сейчас?

— Хабиба сейчас все знают как бойца и чемпиона UFC. Кажется, никто уже не акцентирует внимание на его прошлом.

— Смог бы Хабиб продвигать в массы этот вид спорта, особенно после инцидента с Конором Макгрегором после боя в 2018 году?

— Я думаю, что если бы он захотел, то, конечно, смог бы. Но вопросы неудобные. Вдруг я сейчас неправильно отвечу и меня в Дагестане камнями закидают (смеётся). Хабиб — отличный спортсмен и уважаемый человек.

Мухаммад Магомедов/vk.com

— И нужно ли вообще продвижение самбо, например, такими же искусственно созданными методами, как делает UFC на взвешиваниях и пресс-конференциях?

— Я думаю, каким бы UFC ни был сильным, это в любом случае больше шоу. Бойцы делают своё дело, привлекают массы, получают большие гонорары. У нас в самбо работает спортивный интерес и подобные мероприятия как-то не встраиваются в видения этого вида спорта.

— Вы начинали карьеру профессионального бойца ММА. Почему она сложилась не так успешно, как в самбо?

— Не знаю, может, меня неправильно вели тренеры. Одно время преследовали травмы. Сейчас я полностью здоров, хочу выполнить заслуженного мастера спорта (ЗМС) по самбо.

— Планируете ли в будущем возобновить выступления в смешанных единоборствах?

— Да, я полностью продолжу свою карьеру в MMA после получения звания ЗМС.

— Насколько различается подготовка в боевом самбо и ММА?

— Очень часто люди думают, что это одно и то же. Но на самом деле это не так. Самбо — это самозащита без оружия, а ММА — бои без правил, если так можно выразиться. Ну, и, конечно, внешний вид: в самбо ты дерёшься в куртках, это как бы более приближенный к настоящей жизни вид единоборств, хотя иногда на тренировках мы отрабатываем удары без курток. Другое отличие — время поединка, оценка наших действий, в самбо больше остановок по времени. Много нюансов, на самом деле.

— В единоборствах много Магомедов Магомедовых. Часто ли путают с полными тёзками?

— Бывает, иногда. Все Магомеды Магомедовы родом из Дагестана, я почти всех знаю. Смеёмся с ними, общаемся и дружим, но никто не обижается друг на друга. Это глупо.