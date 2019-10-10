Чемпион мира по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов Магомед Магомедов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира по самбо в Южной Корее, об отношении к Хабибу Нурмагомедову и возвращении в смешанные единоборства.

Какие ожидания от предстоящего в Сеуле чемпионата мира?

— Я готовлюсь к своему второму чемпионату и хочу поехать, как обычно, только за золотой медалью. Чувствую себя сейчас хорошо, понимаю, что готов привезти домой высшую награду.

Где проходит основной этап вашей подготовки?

— Готовлюсь я всегда в одном и том же месте — в Москве в школе «Самбо 70». Все этапы, все тренировки прохожу только там. Это уже как мой второй дом.

Международная федерация самбо

На Западе не любят, когда золото регулярно достаётся нашим синхронисткам, гимнастам. Какое отношение к российскому самбо?

— Даже не знаю. Лично я никогда не сталкивался с проблемами в отношениях между иностранцами и россиянами. Наверное, потому что самбо — это одна большая семья. Мы разделяем и поражения, и победы все вместе.

Как вы оцениваете популярность развития самбо в России?

— С каждым годом популярность растёт, я уверен, что дальше будет только лучше. Например, сейчас больше детей стало интересоваться секциями самбо по сравнению с тем, что было раньше. В мире популяризируется наш вид спорта. В прошлом году на чемпионате мира чуть ли не рекордное количество стран было представлено (80 стран-участниц, — News.ru). А представляете, что будет в этом году в Южной Корее? Это замечательно.

В каждом виде спорта есть своя звезда. Например, в смешанных единоборствах это, в первую очередь, Хабиб Нурмагомедов, в боксе — Флойда Мейвейзер, в футболе — Лионель Месси, а в хоккее — Александр Овечкин. Кого можно назвать настоящей звездой в самбо?

— В спортивном самбо — это, наверное, Марина Мохнаткина, в боевом — Кирилл Сидельников. Они уже столько лет находятся на вершине, по шесть-семь раз становились чемпионами мира, России. Я считаю, именно они настоящее лицо самбо и топовые спортсмены.

Нурмагомедов вырос из самбо, но ассоциируется ли с этим видом спорта сейчас?

— Хабиба сейчас все знают как бойца и чемпиона UFC. Кажется, никто уже не акцентирует внимание на его прошлом.

Смог бы Хабиб продвигать в массы этот вид спорта, особенно после инцидента с Конором Макгрегором после боя в 2018 году?

— Я думаю, что если бы он захотел, то, конечно, смог бы. Но вопросы неудобные. Вдруг я сейчас неправильно отвечу и меня в Дагестане камнями закидают (смеётся). Хабиб — отличный спортсмен и уважаемый человек.

Мухаммад Магомедов/vk.com

И нужно ли вообще продвижение самбо, например, такими же искусственно созданными методами, как делает UFC на взвешиваниях и пресс-конференциях?

— Я думаю, каким бы UFC ни был сильным, это в любом случае больше шоу. Бойцы делают своё дело, привлекают массы, получают большие гонорары. У нас в самбо работает спортивный интерес и подобные мероприятия как-то не встраиваются в видения этого вида спорта.

Вы начинали карьеру профессионального бойца ММА. Почему она сложилась не так успешно, как в самбо?

— Не знаю, может, меня неправильно вели тренеры. Одно время преследовали травмы. Сейчас я полностью здоров, хочу выполнить заслуженного мастера спорта (ЗМС) по самбо.

Планируете ли в будущем возобновить выступления в смешанных единоборствах?

— Да, я полностью продолжу свою карьеру в MMA после получения звания ЗМС.

Насколько различается подготовка в боевом самбо и ММА?

— Очень часто люди думают, что это одно и то же. Но на самом деле это не так. Самбо — это самозащита без оружия, а ММА — бои без правил, если так можно выразиться. Ну, и, конечно, внешний вид: в самбо ты дерёшься в куртках, это как бы более приближенный к настоящей жизни вид единоборств, хотя иногда на тренировках мы отрабатываем удары без курток. Другое отличие — время поединка, оценка наших действий, в самбо больше остановок по времени. Много нюансов, на самом деле.

В единоборствах много Магомедов Магомедовых. Часто ли путают с полными тёзками?

— Бывает, иногда. Все Магомеды Магомедовы родом из Дагестана, я почти всех знаю. Смеёмся с ними, общаемся и дружим, но никто не обижается друг на друга. Это глупо.

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