Магомедкеримов победил Си и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец полусреднего веса Магомед Магомедкеримов (28-5) победил по очкам шведа Садибу Си (9-6-2) на турнире PFL во Флориде и вышел в финал Гран-при в полусреднем весе, где главным призом будет миллион долларов.

Магомедкеримов сразу перевёл бой в партер и начал методично работать сверху короткими ударами, не давая более высокому сопернику подняться и использовать свои сильные стороны. В концовке раунда удары Магомеда доставили немало проблем темнокожему шведу. Во втором раунде огромный Си успел добавить россиянину проблем лоу-киками и провалил пару его попыток пройти в ноги. Однако Магомедкеримов несколько раз хорошо достал шведа с правой. В концовке раунда россиянину удалось всё-таки перевести бой в свою стихию.

В начале третьего раунда Магомедкеримов нарвался на жёсткий встречный удар, но уже в следующей атаке вернул сопернику долг. Россиянин охотно шёл в размен ударами и лишь в концовке раунда попытался пройти в ноги, зажав соперника к сетке. Шведу удалось защититься, но при этом он в этом раунде не отметился активными действиями. По итогам боя судьи отдали победу Магомедкеримову со счётом 30:27.

В предварительных поединках в этой же весовой категории непобеждённый россиянин Магомед Умалатов одолел единогласным решением судей бразильца Леандро Силву.

Как стало известно ранее, непобеждённый российский полулегковес Мовлид Хайбулаев победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера на турнире PFL в Атлантик-Сити и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе.