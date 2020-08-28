Кулкай победил Барау спорным решением

https://static.news.ru/photo/d09edfe4-e9b9-11ea-988f-fa163e074e61_660.jpg Джек Кулкай Фото: Andreas Gora/Global Look Press

В главном бою вечера бокса в Берлине немецкий средневес Джек Кулкай победил раздельным решением судей француза Абасса Барау.

Поединок продлился все 12 раундов, в ходе которых ни один из соперников не добился значительного перевеса. Как часто бывает в таких ситуациях, чаша весов склонилась в пользу выступающего дома боксёра. Двое судей отдали победу Кулкаю со счётом 115:114 и 115:113, а третий поставил счёт 116:113 в пользу Барау.

В соглавном бою вечера, прошедшем в среднем весе, немец Винсент Файгенбутц победил единогласным решением судей соотечественника Джаму Саиди.

Как сообщал NEWS.ru, армянский боец Армен Петросян нокаутировал во втором раунде россиянина Артура Алискерова и стал чемпионом FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе.