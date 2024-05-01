«Кроме Украины, все готовы соревноваться»: глава европейского бокса об РФ Генсек EUBC Щекутьев: кроме Украины на ЧЕ по боксу в Сербию приехали все

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кирилл Щекутьев

Все европейские страны, кроме Украины, готовы соревноваться с россиянами, заявил NEWS.ru генеральный секретарь Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев. Он отметил, что в преддверии ЧЕ в Белграде не было ни одного сигнала о том, «что если не будет России, мы приедем».

Кроме Украины, которая продолжает находиться в составе EUBC и принимать участие в мероприятиях, где нет России, все остальные приехали. Показательно, что многие ждали, что какие-то страны не будут выходить против россиян, но те же ирландцы, шотландцы, прибалты, все выходили и дрались с россиянами, поэтому здесь не было никаких проблем. Мы еще раз показали, что EUBC и боксеры в целом — вне политики и во главу угла ставят спорт, — сказал Щекутьев.

Он добавил, что сигналов о том, что какая-то страна приехала бы на ЧЕ в Белград, не будь там России, не было.

Мы два года назад приняли решение и закрепили это в уставе, что все страны, входящие в EUBC, имеют право участвовать во всех международных турнирах с использованием флага и гимна. Поэтому здесь таких сигналов, о которых вы говорите, даже быть не могло, они нарушают устав EUBC, — заявил функционер.

На ЧЕ, который завершился в Белграде 28 апреля, российские боксеры завоевали восемь золотых медалей. Сборная РФ выступала с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.