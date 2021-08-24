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Комментатор UFC объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом

08:42, 25 августа 2021
Комментатор UFC объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Комментатор Ultimate Fighting Champiomship (UFC) Джо Роган объяснил, почему считает экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории единоборство. Его слова приводит издание MMA Mania.

Хабиб — лучший претендент на роль величайшего потому, что у него нет ни одного поражения. За всю карьеру он проиграл всего один раунд Конору Макгрегору и то для того, чтобы сохранить силы и прикончить его. Можно утверждать, что Хабиб — величайший боец всех времён, — заключил Роган.

Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру с рекордом 29-0, причём 13 из этих побед он одержал в UFC, где не только завоевал чемпионский титул, но и провёл три его успешных защиты.

Как сообщалось ранее, спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-гёрлз.

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