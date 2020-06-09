Во вторник, 9 июня, российский боец Александр Волков вместе со своим тренером Тарасом Кияшко вылетает в США, где проведёт бой с американцем Кёртисом Блейдсом. О необычной подготовке своего подопечного в условиях карантина, перспективах выйти на титульный бой в случае победы над Блейдсом, кастинге на роль сына Ивана Драго и актёрских планах Волкова Кияшко рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Сегодня вы всё-таки вылетаете в Америку. Расскажите, с какими трудностями пришлось столкнуться при выборе рейсов?

— С одной стороны, вроде самолёты летают, с другой, не всё так просто. Прямых рейсов очень мало. Мы планировали прилететь за 10 дней до боя, чтобы полностью пройти акклиматизацию. Сказали, что такая возможность есть только у турецких авиалиний, но и там произошла накладка. Мы должны были вылетать 12 июня и 22-го лететь обратно. Но позавчера турки отменили эти рейсы, и возникла проблема. Нам при этом нужно лететь не в Лас-Вегас, а в Лос-Анджелес, где планируем проходить подводку к бою. Сегодня мы летим в Нью-Йорк, там переночуем, а рано утром будем вылетать в Лос-Анджелес. Заезд всех бойцов в Лас-Вегас будет 15 числа. Обратно нам предложили лететь 28-го, так как многие рейсы уже отменили, но вроде нам должны найти вылет пораньше. Возможно, удастся улететь сразу после боя.

— От вас требовались какие-то рабочие документы, для вылета?

— Да, для этого нужны сопроводительные письма. Вчера было объявлено, что по уважительным причинам, включая работу, лететь за границу можно. Нам UFC написала официальное письмо, подключилось российское отделение в лице Андрея Громковского. Нас предупредили, чтобы имели при себе маски, перчатки. За неделю до боя у нас будут брать тесты каждый день. Меры защиты действительно очень серьёзные.

— В каком зале планируете готовиться в Лос-Анджелесе?

— У нас там два зала, где мы тренируемся постоянно — Black House и Total MMA. Там мы будем подводиться к бою пять дней. В Лас-Вегасе мы также получим от UFC всё, что нужно нам для подготовки.

— В каких условиях Александр готовился в России? Насколько подготовка пострадала в условиях карантинных ограничений?

— Из-за необходимости соблюдать самоизоляцию Александр находился дома и использовал всё, что было под рукой: гири, турники. Потом, когда пошли послабления, он начал пробежки. Мы рассчитывали, что турнир перенесут на более поздний срок, но они сообщили, чтобы мы готовились на 21 июня. За две недели мы собрали всех тяжей, которые были в Москве. Мы проводили спарринги, схватки по борьбе, хотя не могли пользоваться залами, которые были закрыты. Саша поддерживал на уровне свою выносливость и в условиях самостоятельной подготовки, но силовые показатели были немножко ниже. Всё-таки железом надо заниматься, а гиря и турник штангу не заменят. Под руководством нашего тренера по физподготовке Василия Волкова мы привели его в хорошие кондиции. В спаррингах он вернул себе чувство соперника, поработал над борьбой, но такой подготовки, конечно, у нас не было никогда. Я боялся, что состояние Саши после карантина будет гораздо хуже.

— В спарринг-партнёрах у него были хорошие борцы, которые могли отработать сильные стороны Блейдса?

— У нас очень серьёзная команда по бразильскому джиу-джитсу. Мы пригласили тяжа, обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, который боролся с Сашей с использованием ударной техники, то есть с учётом специфики ММА. Также нам помогали два человека из числа ведущих тяжеловесов России.

— Блейдс — один из самых стилистически неудобных соперников для Волкова. Именно таким бойцам он проигрывал чаще всего. За счёт чего он способен изменить расклад сил в предстоящем бою?

— Когда он проигрывал борцам такого плана, правила были немного другими. Тогда можно было лежать на человеке, контролировать его и только за счёт этого выигрывать бои. Сейчас правила другие, и Александр не стоит на месте и стремительно прогрессирует в борьбе. Всегда борцы любого стиля считались для него неудобными, как для ярко выраженного ударника. Но не зря он получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу и прошёл Вердума. Уверен, что всё у него будет хорошо.

— Пятираундовый бой — плюс для него в поединке с более тяжёлым соперником?

— Саша всегда хорошо дышал и от раунда к раунду добавлял. Запас выносливости и опыт не раз его выручали. Надеюсь, что все участники турнира в одинаковых условиях, и бой покажет, кто лучше готов.

— Победа над Блейдсом насколько может приблизить его к титулу?

— Думаю, что это будет колоссальный шаг вперёд. Тяжёлый дивизион сейчас активизируется. Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Франсис Нганну тоже умоляет всех подписать на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой. Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас — выиграть этот очень важный поединок.

— В бою с Грегом Харди Волков одержал уверенную победу, но поединок получился не очень ярким. Вы полностью довольны его действиями?

— Задача была вернуться после обидного поражения и простоя. Саша — умный боец, он грамотно и дисциплинированно провёл бой. Возможно, он мог пораньше закончить поединок, но всё шло по плану, он почти не получил урона, а победа была достигнута. Харди было нечего терять, так как он не входит в десятку лучших, а от таких бойцов можно ожидать чего угодно. Рисковать в таком бою нельзя, потому что поражение может сильно отбросить назад. Александр в принципе может зарубиться, но это не его манера ведения боя. У него были другие задачи.

— Вы не раз снимались в кино. Александр не хочет последовать вашему примеру и попробовать себя в роли актёра?

— У Саши был давно опыт участия в съёмках сериала, где он сыграл бойца. Когда снимали продолжение «Рокки» — «Крид 2», он по предложению от Голливуда проходил пробы на роль сына Ивана Драго (Драго — бойцовский псевдоним Волкова. — NEWS.ru). Совсем недавно он мог попасть в сериал «Реальные пацаны», где Мага Исмаилов дрался с главным героем.

— Но он появился там в эпизоде с видеообращением.

— Да, но принять более активное участие ему помешала ситуация с коронавирусом и необходимостью готовиться к бою. Думаю, рано или поздно его дебют в большом кино случится. Саша — колоритный, рослый и симпатичный парень, камера его любит.

— Что вы думаете об очередном «уходе» Конора Макгрегора? Какие цели он преследует такими заявлениями?

— Когда человек три раза делает заявление об уходе, а потом возвращается, все понимают, что это временное явление ради хайпа. Да, он достаточно заработал, чтобы жить спокойно, но думаю, у него ещё остались амбиции. Поэтому он пытается подогреть внимание к себе. Те же цели преследуют и Джон Джонс, и Хорхе Масвидаль. Мы помним, как год назад заявил об уходе Александр Густафссон, а сейчас он возвращается и готов драться в тяжёлом дивизионе. Бойцы UFC зарабатывают очень хорошие деньги в октагоне, а потому усталость от боёв очень быстро уступает место голоду до сражений.