Исмаилов рассказал, сколько Хабиб заработает после возвращения

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский боец ММА Магомед Исмаилов порассуждал о возможности Хабиба Нурмагомедова продолжить спортивную карьеру.

Мне кажется, что 29-0 — это подходящее продолжение. Сказать, что он возвращается на один бой, и это уже будет 30-0. Я больше склоняюсь, что Хабиб не вернётся. Хотя на его месте я бы оставил себе в голове вариант, что можно вернуться. Наверное, он таким возвращением заработает побольше, чем за свои последние два противостояния в совокупности, — приводит слова Исмаилова Fightnews.ru.

24 октября Хабиб Нурмагомедов провёл успешную третью защиту чемпионского титула против американца Джастина Гейтжи и объявил о завершении карьеры, однако руководство UFC не торопится объявлять пояс вакантным и поставило россиянина на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от веса.

Как писал NEWS.ru, cпортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил более взвешенно относиться к присвоению различных званий именитым спортсменам.