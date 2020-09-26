Ибрагимов проиграл четвёртый бой подряд в UFC и будет уволен

https://static.news.ru/photo/208a6c6c-0067-11eb-84ba-fa163e074e61_660.jpg Хадис Ибрагимов Фото: ibragimov_khadis/instagram.com

Экс-чемпион M-1 Challenge российский полутяж Хадис Ибрагимов (8-4) проиграл по очкам бразильцу Данило Маркесу (10-2) на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

По итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение новичку лиги со счётом 30:27 и 29:28 (двое). Для Ибрагимова это поражение стало четвёртым в четырёх поединках в октагоне и неизбежно приведёт к увольнению из организации. Ибрагимов стал обладателем худшей разницы побед и поражений в истории UFC среди российских бойцов.

Как сообщал NEWS.ru, латвийский боксёр Майрис Бриедис победил по очкам кубинца Юниера Дортикоса и стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии, обладателем Кубка Мохаммеда Али и чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии IBF.