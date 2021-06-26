Хайбулаев победил Палмера и вышел в плей-офф лиги PFL

Непобеждённый российский полулегковес Мовлид Хайбулаев (17-0-1) победил единогласным решением судей американца Лэнса Палмера (22-5) на турнире PFL в Атлантик-Сити и вышел в плей-офф Гран-при в лёгком весе.

Хайбулаев умело расстреливал экс-чемпиона лиги с дистанции, но при входе в клинч Палмер ему не уступал и хорошо провалил на встречном движении. Во втором раунде после пары акцентированных лоу-киков россиянин провёл тейкдаун и прошёл сопернику за спину, оказывая давление на оппонента до конца раунда. Возвращаясь в свой угол после такой трёпки, Палмер выглядел измотанным.

В третьем раунде американец утратил шансы на выход в плей-офф, но активизировался, пытаясь переломить ход боя, но Хайбулаев показал себя и отличным контрпанчером, а в концовке поединка порадовал ударами ногами с разворота. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву со счётом 29:28.

Как сообщалось ранее, российский тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Брэндона Сэйлза и вышел в плей-офф лиги PFL на турнире в Атлантик-Сити.