«Хабиб сильнее Махачева, но лучший — Шлеменко»: интервью чемпиона Bellator Андрей Корешков рассказал о турнирах в США и назвал лучших бойцов России

Фото: vk.com/spartanmma

22 сентября состоится премьера фильма «Большая битва», посвященного известным российским бойцам смешанных единоборства. В съемах проекта принял участие бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков. В эксклюзивном интервью NEWS.ru спортсмен рассказал о киноленте, об отношении к себе со стороны американской лиги Bellator, поделился мнением о бое Федора Емельяненко с Майком Тайсоном, Хабибе Нурмагомедове, Исламе Махачеве и назвал лучшего бойца России.

«Сюжет фильма — загадка»

— Андрей, недавно вы опубликовали видео и написали, что ваш сын провел первый поединок по рукопашному бою. Какие эмоции вы испытывали во время поединка?

— Все прошло хорошо. У сына был один бой. Не так много ребят его возраста занимаются рукопашным спортом. Обычно все дети постарше. У меня не было цели выставлять его на соревнования. Так сложились обстоятельства, что в определенном месте проходили спарринги по армейскому рукопашному бою в полной экипировке. С судьями и призовыми местами. Сын проходил по возрастной и весовой категориям — 6 лет и 18 кг. И я подумал, почему бы не попробовать. Дома я сам иногда ему держу «лапы» и некоторые удары отрабатываем. Мне бы хотелось, чтобы он попробовал ударить. Вроде неплохо получилось. И по таймингу, и по исполнению. Я очень порадовался, потому что боялся, что он заплакать может, если пропустит удар или что-то не получится. Этого не произошло.

Фото: Соцсети

— Сегодня состоится премьера многосерийного фильма «Большая битва», в котором вы принимали участие. Расскажите, что это за кино?

— Это фильм в целом о спорте, о смешанных единоборствах в России. Взяли всех известных бойцов, представителей разных школ. Мне тоже посчастливилось сняться. Мне тяжело сказать, каким будет сюжет. Для меня это загадка. Съемочная группа снимала школу, моменты, связанные с моим детством, двор, место первой драки, какие-то достопримечательности. Где жил, где занимался. Благодаря Александру Шлеменко Омск заслуживает, чтобы о нем сняли отдельный фильм. Город хорошо прогремел на всю Россию и весь мир.

— Вам хотелось бы сняться в художественном фильме?

— Никогда не было таких мыслей. Предложений тоже. Актером стать не мечтал. Актерское мастерство либо есть, либо нет. Мне кажется, у меня его нет.

«Американцы выплатили гонорар за несостоявшийся бой»

— Вас устраивает положение в Bellator, где вы проводите по одному поединку в год?

— Я доволен тем, как ко мне относятся в организации. Они мне предлагают бои, если могут, но я не на все соглашаюсь. Ведь всякие ситуации бывают: получил травму, не получилось оформить визу или началась пандемия COVID-19.

— Можете сказать, сколько предложений было за последний год?

— Много. После коронавируса я провел два боя за полгода: в августе с Сабахом Хомаси и в феврале с Ченси Ренкаунтри. Мне предложили встречу против Рустама Хабилова на турнире в Москве, но она не состоялась из-за его болезни, но мне заплатили гонорар за выход. Я даже вес не гонял. После февраля началась СВО, виза закончилась.

Фото: Соцсети Андрей Корешков

— К вам не изменилось отношение американцев?

— Нет. Мне сделали предложение на апрель — бой с Полом Дейли. Но я сломал ребро и отказался. Была еще одна попытка. Мы очень долго не могли получить визу. Но как только в мае этого года ее оформили, мне назначили встречу в июле с Лоренцом Ларкиным.

— И в поединке с Ларкиным вы получили травму?

— Есть маленькая проблема. Я получил хроническую травму в первом поединке с Лоренцом в 2019 году. За четыре года она более-менее зажила. И я опять немножко усугубил состояние ноги. Все решаемо. Сейчас восстанавливаюсь и аккуратно тренируюсь.

— До конца года планируете выступить в Bellator или другой лиге?

— Сейчас непонятная ситуация. Вроде как Bellator уже точно покупают хозяева PFL. Скоро должна состояться сделка. Непонятно, что будет потом. Последний турнир запланирован на ноябрь, а дальше — не знаю. Будет ли это Bellator или будет PFL, или что-то еще.

— Сколько боев осталось по контракту?

— Точно не скажу, еще достаточно. По новому соглашению я провел два поединка, а подписывал его на четыре или шесть боев.

Фото: Zuma\TASS Андрей Корешков

«Шлеменко уверенно победит Илича в реванше»

— Хотели бы выступить с Александром Шлеменко на одном турнире в России?

— Один раз такое уже было в Хабаровске в 2011 году. Фанатам хотелось бы на такое шоу посмотреть еще раз. Это очень интересно, потому что наши бои, в принципе, нравятся публике. Было бы красочно. Но это очень неудобно, потому что мы друг за друга будем переживать. К примеру, Александр проводит бой, я его в углу секундирую, и наоборот. Но если бы возможность представилась, мы бы ею воспользовались.

— На ближайшем турнире RCC в декабре, где Шлеменко проведет реванш с Александром Иличем, вам выступить не предлагали?

— Без разрешения Bellator мне нельзя выступать. Да и зачем драться здесь, когда я могу драться там?

— У Илича есть шанс повторить свой удачный удар в реванше с Шлеменко? Ведь первый бой серб выиграл после точного попадания коленом в голову в начале встречи.

— Это маловероятно. Видимо, нужно было, чтобы такое произошло. На самом деле, я считаю, что рефери рановато вмешался. Не дал Александру шансов подняться. Тем интереснее будет реванш. Сможет ли Илич что-то похожее показать во втором бою, большой вопрос. Саша, конечно, хочет реваншироваться за свое поражение. И он это сделает достаточно уверенно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Шлеменко

«Хабиб посильнее Махачева»

— В UFC есть человек, способный остановить Ислама Махачева?

— Есть много соперников, с которыми хотелось бы посмотреть бой Ислама. Сейчас он встретится на ринге с Чарльзом Оливейрой. Интересно, сделал ли он выводы после поражения в первом поединке, поменяется ли акцент его действий, геймплан... Если Чарльз сделал выводы, это будет сложнейший бой для Ислама.

Есть еще Бенеил Дариуш, он один их тех бойцов, которые могли бы стать самой большой угрозой для Ислама. У него очень хорошие защита от борьбы, грэпплинг и сильная стойка. Если он будет хуже в стойке или борьбе, в эти моменты он может перекрываться своим телом. У него нестандартный стиль. Дариуш умно дерется, использует свои навыки и сильные стороны. Еще он левша. Левша против левши — всегда неудобно. Он может составить хорошую конкуренцию.



Еще интересен реванш против Алекса Волкановски. Он дал самый тяжелый бой Исламу. Как минимум Махачев проиграл два раунда из пяти.

— Кто сильнее — Ислам Махачев или Хабиб Нурмагомедов?

— Это два абсолютно разных бойца. Мы никогда не узнаем, какой был бы бой между ними. Наверное, они никогда бы не подрались в реальности. Они оба опасны друг для друга. Даже если мы уберем момент, что они друг друга наизусть знают, они вместе росли и тренировались, мне кажется, что Хабиб посильнее.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

— У вас есть представление, как можно побеждать борцов такого уровня?

— Для этого нужны своя фишка и заготовка. Многое зависит от стиля. Первый боец может победить второго, но проиграть третьему, у которого выиграл второй. У каждого есть индивидуальная особенность, которая будет неудобна для определенного бойца. Индивидуальный стиль может быть удобен или нет. Как можно выиграть у борца ударнику? Ну точно не в борьбе. Значит, нужно найти дыры в защите и сделать акценты на них. Надо изучить, на какую ногу соперник опирается, какие приемы предпочитает делать — в одну ногу, две или у сетки. Есть много моментов, на которые нужно обратить внимание.

— Кто сейчас является сильнейшим тяжеловесом России?

— Сильнейшего выделить невозможно. Наши лучшие тяжеловесы друг с другом не дрались. В UFC можно выделить Александра Волкова и Сергея Павловича. Два топовых тяжеловеса, между которыми бой возможен в будущем. Я бы не хотел смотреть их бой. У них есть другие соперники. Есть Анатолий Малыхин, который выиграл два пояса в One FC. Но в этой организации оппозиция никакая. Не уровень UFC. В ACA тяжеловесы будут посильнее. Понятно, что Анатолию не было легко и то, что он их разбирает, это только его заслуга. Еще в тяжелый вес перешел Вадим Немков. Вот они все являются сильнейшими тяжеловесами России. Я бы их всех поставил в один ряд. Но кто лучше, затрудняюсь ответить.

«Тайсону незачем драться с Емельяненко»

— Самый известный российский тяжеловес Федор Емельяненко хотел бы подраться с Майком Тайсоном. Как вам такая идея?

— Сомнительная. То есть этого никогда не произойдет. Если это интересно Федору Владимировичу, далеко не факт, что это интересно Майку Тайсону. Емельяненко был бы фаворитом в противостоянии, потому что он намного моложе. Здоровья больше. Были новости, что у Тайсона травмы, он с другом ходит. Не знаю, какое у него состояние, но он реально уже немолодой — 57 лет. Ему незачем драться.

Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press Майк Тайсон

— Как относитесь к таким боям? Недавно Олег Тактаров и Джефф Монсон подрались. Насколько это спортивное событие?

— Олег Николаевич — первый российский чемпион UFC, но все равно мне было не слишком интересно смотреть, я и не смотрел особо.

— Нормально относитесь к боям возрастных спортсменов?

— Да. Если они реально могут подраться, почему нет. Тем более имена есть у обоих. Если организаторам будет интересно сделать — они сделают.

«У Шлеменко побед больше, чем у Федора и Хабиба»

— Кого можете включить в топ-3 величайших бойцов в истории России?

— Александр Шлеменко, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

— На первое место поставите Шлеменко?

— Да. Могу объяснить. У Александра побед больше, чем у них. Официально — 63 (на Tapology — 63, на Sherdog — 62). Один бой в статистику не внесли. Там глупость какая-то. У Федора 40 побед у Хабиба — 29. На порядок меньше побед. Я уже не говорю про количество боев. Рядом только Алексей Олейник с 60 победами. Но Шлеменко — чемпион Bellator, победитель двух Гран-при. Ни в коем случае не умаляю заслуги Хабиба и Федора, которые были чемпионами UFC и Pride.

— Кто из молодых малоизвестных бойцов может достичь такого же уровня?

— Могу выделить ребят из нашей школы — Александра Осетрова и Александра Подмарева. Они делают неплохие шаги. Скоро у них будут новые противостояния. В октябре в Санкт-Петербурге за ними можно будет понаблюдать.

— Собираетесь ли играть в UFC 5, где появится возможность драться за Федора Емельяненко?

— Мне эта игра никогда не нравилась. Проблемно купить, потому что на приставках не работают магазины. Сейчас особо ни во что не играю. Времени нет. Тренировка, работа, дом, дети. Успеваешь проснуться, сделать все дела намеченные и лечь спать. У меня есть рыбалка для свободного времени.

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