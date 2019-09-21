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Российский дебютант Ultimate Fighting Championship, выступающий в наилегчайшем весе, Аскар Аскаров (10-0-1) свёл вничью поединок с мексиканцем Брендоном Морено (15-5-1).

Глухой от рождения боец Аскаров сразу навязал сопернику борьбу и эффектным броском опрокинул на землю и взял контроль со спины и, даже потеряв позицию, продолжил наносить больше ударов по сопернику. Однако прошедшая в стойке концовка первого раунда осталась за Морено. Аскаров снова перевёл бой в партер, избегая зарубы. В конце второг раунда Морено встретил россиянина жёстким попаданием ногой в голову.

Решающей стала заключительная пятиминутка, которую Мороне забрал за счёт контроля в партере и смог свести бой вничью. Один судья отдал победу мексиканцу со счётом 30:27, другой — россиянину 29:28, а третий поставил ничейные очки — 28:28.

Как сообщал News.ru, российские боксёры завоевали три золотых медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.