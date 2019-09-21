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В Мехико завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship. В главном бою вечера должны были встретиться два топовых полулегковеса: мексиканец Яир Родригес и американец Джереми Стивенс. Уже в дебюте первого раунда Стивенс получил травму глаза из-за тычка пальцами, в результате чего бой был признан несостоявшимся. Раздосадованные мексиканские болельщики закидали октагон посторонними предметами.

В соглавном бою вечера экс-чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе американка Карла Эспарса победила решением большинства судей мексиканку Алексу Грассо. Один судья поставил ничейный счёт 28:28, а двое других отдали победу Эспарсе 29:28.

Как сообщал News.ru, российский дебютант UFC, выступающий в наилегчайшем весе Аскар Аскаров свёл вничью поединок с Брендоном Морено.