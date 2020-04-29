Глава UFC не уверен, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится в 2020

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Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт не думает, что поединок между действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом в лёгком весе Тони Фергюсоном сможет состояться в 2020 году.

Не особо уверен. Я боюсь того, что будет дальше, если мы попытаемся сделать это снова, — ответил Уайт на вопрос любителя MMA о бое спортсменов в 2020 году на форуме Reddit.

Бой Фергюсона с Нурмагомедовым должен был пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

Нурмагомедов уверен, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249, ранее писал NEWS.ru.