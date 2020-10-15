Гейтжи отправился в Абу-Даби на бой с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/ba708e68-0f87-11eb-82be-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: justin_gaethje/instagram.com

Временный чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в лёгком весе американец Джастин Гейтжи вылетел на бой против Хабиба Нурмагомедова, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Джастин вылетел в Абу-Даби, — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Нурмагомедов раньше отправился на место проведения поединка и уже месяц находится в ОАЭ, где проводит подготовку к защите титула.

Как писал NEWS.ru, шведский боец чеченского происхождения, выступающий в UFC, Хамзат Чимаев по-прежнему ожидает следующего соперника, но лично хотел бы встретиться с бразильским ветераном Демианом Майей.