Фёдор Чудинов: мой предыдущий соперник после боя отключился в туалете

Бой Фёдора Чудинова в 2021 году, возможно, вызывает чуть меньше интереса, чем пять лет назад, но и сейчас Фёдор — далеко не последний человек в боксе. Технически он даже всё ещё является чемпионом мира, правда, по третьестепенной версии — WBA Gold. 20 февраля он возглавит очень странное шоу, участниками которого станут бывшие заключённые Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов, стронгмен Михаил Кокляев и блогер Артём Тарасов. В интервью NEWS.ru 33-летний боксёр рассказал, как оказался в такой необычной компании, как будет бить Чилембу и что случилось после его предыдущего боя — там были неожиданные события.

— Фёдор, кто организовывал ваш бой с Чилембой и почему решили выбрать в соперники именно его, человека не из вашей весовой категории?

— Организовывала Федерация бокса России и промоутерская компания «Патриот». А почему Чилемба — я без понятия, я боксирую с тем, кого мне дают. Вообще он хороший боксёр, со многими дрался, его пройти будет непросто. А то, что он полутяж и спускается в нашу весовую, это не проблема. Наоборот, это преимущество для него, будет крупнее меня.

— Чилембу не смог нокаутировать ни Ковалёв, ни Гвоздик, ни Бивол. Как вы собираетесь его победить?

— Я всегда настраиваюсь на полный бой, никогда не рассчитываю на нокаут, такие мысли расслабляют. Я всегда готов физически на 12 раундов, не ожидаю, что соперник сдастся раньше. С Чилембой буду работать в ближнем бою, у него руки длинные, весь бой придётся прессинговать, прорываться на удобную дистанцию. Измотать его будет тяжело.

— После предыдущего боя ваш соперник Умар Садик потерял сознание прямо на ринге, у него подкосились ноги. О чём вы подумали в тот момент, когда судья остановил бой в 12-м раунде?

— Я увидел, как у него глаза потухли ещё в 10-м раунде, он на силе воле стоял. Судья его спас, остановив бой. Как только рефери замахал руками, Садик почти сразу отключился. Он уже почти не работал в последние раунды, пытался просто достоять. Видно было, что он плохо соображает, что происходит. Когда он упал с подкошенными ногами, я за него волновался, но врачи быстро привели его в чувство. Потом он рядом со мной сидел на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в туалет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал скорую вызывать. Ему в туалете опять стало плохо, он отключился. Его отвезли в больницу, оказалось, что у него тромб девять миллиметров в голове образовался. Десять дней его продержали в больнице, только потом они улетели домой в Англию. Насколько я знаю, сейчас со здоровьем у него всё нормально, но он завязал с боксом. У него есть другие дела, чем заниматься, — модельное агентство, ещё что-то, он не пропадёт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как вы в целом оцениваете вашу форму в последние годы по сравнению с 2015–2016 годами, когда вы были чемпионом мира по версии WBA Super и успешно защищали титул на «Уэмбли»?

— Сейчас я в намного лучшей форме, чем тогда. В то время и опыта не хватало для боёв такого уровня, и моложе был, сейчас подготовка другая. Я чувствую себя сильнее, чем 5-6 лет назад.

— Как так вышло, что вы будете выступать на одном шоу с такими людьми, как Вячеслав Дацик, Михаил Кокляев, Максим Новосёлов и Артём Тарасов?

— Не знаю даже. Что делать, люди ходят смотреть такие бои. У меня-то соперник хороший. Я постараюсь показать класс.

— У вас были сомнения, надо ли вообще вписываться в такое мероприятие?

— Да нет, я как солдат, мне ставят задачу — я выполняю. И пусть люди увидят разницу между качественным боксом и боксом тех, кто думает, что умеет что-то.

— Какое ваше отношение в целом к истории, что такие шоу набирают популярность? Когда в ринг выходят не профессиональные боксёры, а блогеры и пауэрлифтеры.

— В любом случае, люди же приходят, значит, это кому-то надо. У людей появится возможность сравнить это с настоящим боксом. На развитии спорта это скажется положительно, так что у меня нет претензий.

— Если бы вам предложили в два раза больше денег, чем ваш обычный гонорар, за бой с условным Артёмом Тарасовым или другим блогером — согласились бы?

— Нет. Деньги — это хорошо, без них никуда, но я боксирую не только ради них. Я просто не вижу смысла в таком бою, я от него не вырасту как спортсмен. Я не наберусь опыта. Флойд Мейвезер, который собирается боксировать с блогером, — это другая история, он уже всем всё доказал, сейчас он просто зарабатывает, а мне ещё нужно доказывать.

— С кем бы вы ещё хотели побоксировать в этом году? Или в ближайшие два года.

— Чемпионский пояс забрать по версии WBA Super, потом провести объединительный бой. Мне интересны пояса, а не конкретные люди.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— С Гроувзом, конечно. Я тактику бы поменял и по-другому подготовку провёл. Это был самый обидный бой, я мог выступить намного лучше.

— Вам скоро 34, как долго вы ещё собираетесь выступать?

— Думаю уже об этом. Но пока буду продолжать. Хотелось бы ещё несколько лет побоксировать, пояса забрать, хотя бы один полноценный мировой титул ещё завоевать.

— Если бы ваша карьера закончилась сейчас, как бы вы её оценили?

— Неплохо. Я был чемпионом мира, провёл успешную защиту на «Уэмбли», в общей сложности принял участие в четырёх титульных боях, выступал на серьёзных шоу. Не то чтобы я остался в истории, но хорошие результаты показывал. Мне нечего стыдиться.