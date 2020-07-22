Емельяненко и Исмаилов провели открытую тренировку

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Спустя три недели после смерти своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в Instagram и написал трогательный пост о покойном.

Боец вспомнил суру Корана, в которой говорится о необходимости почитать своих родителей и делать им добро, не гневаться на них, если оба они или один из них достигнут старости. Также...