Емельяненко и Исмаилов провели открытую тренировку

Участники главного боя на турнире АСА 107 в Сочи российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели заключительную тренировку перед поединком.
Я буду рад побить Емельяненко и не получить за это уголовной ответственностию. Я тренировался с Магомедом Анкалаевым, Бесланом Исаевым. Надеюсь, бой будет легче спаррингов, потому что в зале всегда работать тяжелее, — рассказал Магомед Исмаилов.
Как писал NEWS.ru, спустя три недели после смерти своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в Instagram и написал трогательный пост о покойном.
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