Экс-чемпион Bellator Корешков назвал лучшего бойца ММА в истории России Экс-чемпион Bellator Корешков назвал Александра Шлеменко лучшим бойцом России

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко — лучший боец в истории России, заявил NEWS.ru его коллега, также экс-чемпион Bellator в среднем весе, Андрей Корешков. С его точки зрения, Шлеменко лучше Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.

Шлеменко — лучший, объясню почему. У Александра побед больше, чем у них. Официально — 63. У Федора 40 побед, у Хабиба — 29. На порядок меньше побед. Я уже не говорю про количество боев. Рядом только Алексей Олейник с 60 победами. Но Шлеменко — чемпион Bellator, победитель двух Гран-при. Ни в коем случае не умаляю заслуги Хабиба и Федора, которые были чемпионами UFC и Pride, — сказал Корешков.

Он добавил, что благодаря Шлеменко Омск лучше знают не только в России, но и во всем мире.

Шлеменко был чемпионом американской лиги Bellator в 2013–2014 годах, трижды успешно защитив титул. В активе 39-летнего бойца 79 поединков: 63 победы, 15 поражений и одна ничья.

Корешков был чемпионом Bellator в 2015–2016 годах. В его послужном списке 26 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения.