Дмитрий Бивол: хочется уже жить свободнее, сколько можно ограничений?

Дмитрий Бивол — боксёр такого уровня, каких не только в России, но и в мире по пальцам пересчитать. Чемпион мира в полутяжёлом весе, восемь раз защитивший титул и не проигравший ни одного боя (17-0, 11 нокаутов). С корреспондентом NEWS.ru он пообщался, находясь в Сочи на новогоднем турнире среди любителей «Кубок Матч! Боец». Там Бивол трудится в качестве наставника одной из команд. В интервью он рассказал о причинах 15-месячного простоя, о планах на 2021 год и о том, с какими проблемами столкнулся из-за пандемии.

— Дмитрий, как Новый год встретили?

— Съездил к родственникам жены, потом к своим, всё спокойно и по-домашнему.

— Ваш отец — молдованин, мама — кореянка, родились вы в Киргизии, живёте в Санкт-Петербурге. Какая в вашей семье была традиция праздновать Новый год?

— Мы всегда праздновали дома, устраивали большое застолье, мы в этом смысле ничем не отличались от всех советских семей.

— Как вы относитесь к людям, взрывающим петарды и салюты в новогоднюю ночь?

— Абсолютно нормально! Людям нравится это делать, это Новый год, праздник, который нам близок. Нравится им, что поделаешь! Главное — никого не прибить.

— Почему в 2020-м так и не состоялся ваш бой? Менеджер Вадим Корнилов анонсировал, что до конца года он будет проведён.

— Мы надеялись, что к концу года действительно поединок будет, но так как все карантинные меры продлевались, наш оптимистичный настрой всё время угасал. Теперь планы — получить дату боя на весну, на март-апрель.

— Вы говорили, что нет человека, способного организовать вам поединок. А как же Эдди Хирн? Не он сейчас является вашим промоутером?

— Дело не только в том, что нет человека, который бы организовал, но ещё и в соперниках. Мне не каждый подходит. Из топ-15 я боксировал с тремя или четырьмя ребятами, они уже отпадают автоматически. Есть такие, кто высоко в рейтинге, но не боксирует на DAZN (спортивный стриминговый сервис. — NEWS.ru). Да и пандемия не позволяет регулярно проводить большие шоу. Есть много факторов, из-за которых боя не было, но ничего страшного, я на это смотрю спокойно, не переживаю, тренируюсь и верю, что дождусь поединка. Причём хорошего.

— Вы говорили, что не хотите возвращаться ради возвращения, а хотите качественный, большой бой. С кем бы мог состояться такой поединок?

— Да из первой десятки рейтинга BoxRec любой подойдёт. Тот же Хильберто Рамирес был бы интересен.

bivol_d/instagram.com

— А какие у вас за эти полгода были предложения? От каких соперников вы отказывались?

— Не было ситуации, когда бой был уже близко. Конкретики не было ни разу, предложений прямых не поступало, контракта на руках не было. А общение всегда ведётся, разговоров было немало.

— Почему с вами не хотят драться ребята из топ-5?

— Я вообще не верю, что это так. Не думаю, что кто-то кого-то на этом уровне может избегать. Никто здесь никого не боится. Скорее проблема в том, что предложений интересных нет. Понимания нет, как устроить бой и как будут выглядеть условия, если люди боксируют на разных каналах.

— Что ваши промоутеры Андрей Рябинский и Эдди Хирн говорят — когда бой-то будет?

— С Хирном есть разговоры и планы, но я пока не буду их озвучивать, чтобы не сглазить. Рябинский говорит, что если не получится на DAZN, то надо пробовать делать бой здесь. Может, это будет не суперсоперник, но надо будет выходить, чтобы не застаиваться. Конечно, это пока не приоритет, но боксировать уже охота. Я сейчас смотрю на ребят в Сочи и горю желанием выйти на ринг. В 2021 году надеюсь провести два боя как минимум.

— Что мешает организовать поединок с Артуром Бетербиевым? Со его стороны есть интерес?

— У Артура есть свои планы, есть обязательная защита, есть немец Адам Дайнес. Это нужно обсуждать с Бобом Арумом. Мы «за», я знаю, что Артур тоже «за», но это не только от нас зависит. Здесь очень много подводных камней.

— Как вы относитесь к новой тенденции в единоборствах? Сейчас уже не только треш-ток в моде, но и потасовки начали устраивать ради раскрутки?

— У бокса всё-таки есть своя устоявшаяся культура, потасовок не так много. Есть треш-ток, а за малейшие действия на взвешивании можно получить штраф. У меня была история, что Жан Паскаль на взвешивании ко мне приблизился и упёрся лбом, это вроде мелочь, но его за это хотели оштрафовать. За такие вещи в боксе наказывают, если не команда соперника, то организация, санкционирующая поединок.

— Что бы вы сделали, если бы Эдди Хирн, к примеру, попросил вас толкнуть Джо Смита или Ленина Кастильо на взвешивании?

— Да мне много чего предлагали сказать и сделать, но я отказывался. Я всё-таки приверженец старых консервативных взглядов, занимаюсь боксом и хочу, чтобы именно он был основой, а не перепалки и драки вне ринга. Я хочу, чтобы все обращали внимание на красоту действий спортсменов, а не на скандалы, мы джентльмены в ринге.

— То есть вы негативно отреагировали на недавнюю потасовку Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова?

— Не смогу сказать, что я негативно отношусь к этому, ребята раскручивают бой, но я не хотел бы в таких вещах участвовать. Я просто хочу боксировать. Мне нравится действовать по правилам.

— Победа Поветкина над Диллианом Уайтом — это был лаки-панч или закономерный успех, вызванный опытом Александра?

— Если бы он нокаутировал Уайта встречным ударом правой прямой на отходе, это был бы лаки-панч. Но он его нокаутировал левым снизу, когда шёл вперёд. Это явно отрабатывалось, Саша постоянно бьёт правый сбоку короткий и левый снизу, это его стандартный удар.

— Чего ждёте от их второго боя?

— Я просто буду верить в Поветкина, а случиться там может всё что угодно.

— Вы общались с ним? Говорят, он очень сложно перенёс коронавирус.

— Не знаю, не общался, если честно.

— Вы сами-то не переболели?

— Симптомы были, обоняние пропало дня на четыре, слабость в теле была, горло першило, но температуры не было. Я не придал этому значения.

— Когда мир вернётся к нормальной жизни без всяких ограничений?

— Когда всех прочипируют! Шутка. Не знаю. Будем надеяться, что к лету всё уже будет нормально. Сколько можно уже, да? Всё равно ведь такие болезни зимой и ранней весной бушуют больше, чем летом. Думаю, напряжение будет до лета. А осторожность сохранится надолго.

— Чего вам больше всего не хватает в жизни с ограничениями?

— В кино хотел бы сходить. Больше хочется смотреть на лица людей, маски угнетают. Хочется жить чуть посвободнее, надоела эта уязвимость.

— Куда поедете первым делом, когда откроют все границы?

— У меня нет потребности куда-то поехать, я ничего не потерял из-за закрытия границ. Поэтому без разницы, всё будет зависеть от моих спортивных планов.