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Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал о своём отношении к двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Роману Власову, которого он считает для себя примером.

Он для меня величайший человек, пример как в спорте, так и в жизни, человек с настоящим мужским характером. Роме нужно идти дальше, не оборачиваясь, и продолжать бороться за третье олимпийское...