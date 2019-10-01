Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков, живущий в Беслане, рассказал как встретил теракт 2004 года, где в заложниках оказались его товарищи по борцовской секции.
Я помню, как нас из школы выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что в Беслане террористы захватили школу. Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям. Прошло 15 лет, а память об этих событиях жива у всех жителей города. Очень многие семьи затронула эта трагедия. Многие мои друзья, с кем я занимался борьбой, были в этой школе в заложниках и прошли через всё это, — рассказал Сидаков News.ru.
Свою победу на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане Сидаков посвятил пострадавшим в теракте в Беслане.
Полностью интервью с Сидаковым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».