https://static.news.ru/photo/2d137158-3ecb-11ea-935c-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Скавинский и Науэль Галесс Фото: skavik_999/instagram.com

В Екатеринбурге проходит первый в 2020 году боксёрский турнир компании RCC Boxing Promotions. В соглавном бою вечера непобеждённый украинский полусредневес Эдуард Скавинский (12-0, 7 КО) победил по очкам аргентинца Науэля Альберто Галесси (13-6-1, 8 КО).

Скавинский владел инициативой на протяжении всего боя, однако ему не удавалось потрясти жёсткой серией неуступчивого соперника. В итоге аргентинец довёл до конца десятираундовый бой, однако все судьи отдали предпочтение проживающему в Екатеринбурге уроженцу Луганска.

В другом значимом поединке вечера представитель второго полулёгкого веса Станислав Калицкий (10-0, 3 КО) также сохранил ноль в графе поражения. Проживающий в Екатеринбурге уроженец Казахстана победил единогласным решением судей другого аргентинца Алана Исайиса Лукеса (27-8, 10 КО).

Как писал NEWS.ru, чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов оставил свой пояс вакантным и намерен перейти в другую организацию. Титул разыграют между собой россиянин Мурад Абдулаев и бразилец Элиас Сильвериу.