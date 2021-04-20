Боксёрский промоушен Басты запланировал сделать бой Сергею Ковалёву

https://static.news.ru/photo/534026e0-a1bd-11eb-b8fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боксёрский промоушен Gazfight, организованный рэпером Бастой, имеет в планах сделать бой российскому полутяжеловесу, экс-чемпиону мира Сергею Ковалёву. Об этом сообщил матч-мейкер Gazfight Алексей Титов.

Мы планируем позвать Сергея Ковалёва. Такая идея есть. На его бой есть несколько вариантов, несколько промоутеров. Мы ещё будем вести переговоры. После 21 мая об этом поговорим подробнее, — передаёт слова Титова корреспондент NEWS.ru.

21 мая Gazfight проведёт бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова — отборочный поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории Bridgerweight (до 101 кг).

В 2020 году бой Дмитрия Кудряшова с Русланом Файфером отменился из-за коронавируса, писал NEWS.ru.

37-летний Сергей Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO.