https://static.news.ru/photo/ed495a24-eb46-11e9-ac43-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Российский боксёр Сергей Ковалёв может попасть в тюрьму на четыре года в Соединенных Штатах Америки.

25 ноября суде в Калифорнии будет проходить слушание дела, в котором россиянина обвиняют в нападении на женщину. Если Ковалёва признают виновным, ему грозит четыре года тюрьмы, сообщает Boxingscene.

Ковалёв был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений американской модели Джейми Фронтц, которая заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказ напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.

Фронтц требует от россиянина $8 млн компенсации. Боксёр свою вину отрицает.

Ковалёв продолжает подготовку к предстоящему бою против мексиканца Сауля Альвареса. За поединок россиянин получит гонорар в размере $12 млн, сообщил обозреватель Майк Коппинджер, писал News.ru.