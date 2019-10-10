Российский боксёр Сергей Ковалёв может попасть в тюрьму на четыре года в Соединенных Штатах Америки.
25 ноября суде в Калифорнии будет проходить слушание дела, в котором россиянина обвиняют в нападении на женщину. Если Ковалёва признают виновным, ему грозит четыре года тюрьмы, сообщает Boxingscene.
Ковалёв был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений американской модели Джейми Фронтц, которая заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказ напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.
Фронтц требует от россиянина $8 млн компенсации. Боксёр свою вину отрицает.
Ковалёв продолжает подготовку к предстоящему бою против мексиканца Сауля Альвареса. За поединок россиянин получит гонорар в размере $12 млн, сообщил обозреватель Майк Коппинджер, писал News.ru.
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