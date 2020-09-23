Боксёр Кудряшов: Бриедис должен выигрывать у Дортикоса уверенно

https://static.news.ru/photo/b36ae686-fda3-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Майрис Бриедис Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Российский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от финального боя всемирной Суперсерии между Юниером Дортикосом и Майрисом Бриедисом.

Я боксировал с Дортикосом, хотя и недолго, я также спарринговал несколько раз с Бриедисом. Несмотря на то что с Майрисом я смотрелся намного лучше, чем с Юниером, могу сказать, что фаворит всё равно Майрис. Он работает более разнообразно, его тяжело ударить, он намного быстрее. У Дортикоса всегда есть шанс на нокаут, но если его не случится, то думаю, что раунда с седьмого это уже будет односторонний бой в пользу Бриедиса. Нокаута, думаю, не будет, но по очкам Майрис выиграет уверенно, — сказал Кудряшов корреспонденту NEWS.ru.

Поединок пройдёт 26 сентября в Мюнхене. В нём будет разыгрываться титул чемпиона мира по версии IBF и приз Мухаммеда Али.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко начал подготовку к следующему бою в рамках одного из турниров RCC Boxing Promotions, который должен стать титульным, писал NEWS.ru.