https://static.news.ru/photo/bff44528-d6ad-11e9-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин (15-1, 11 КО) потерпел первое в карьере поражение на турнире в Нью-Йорке от американца Майкла Хантера (18-1, 12 КО).

В пятом раунде Кузьмин после атаки американца оказался в нокдауне, но сумел довести бой до конца. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хантеру со счётом 117:110.

В другом предварительном бою первое поражение в карьере потерпела чемпионка мира из США Хизер Харди. В 10-раундовом поединке она уступила единогласным решением судей пуэрториканке Аманде Серрано, которая отстояла чемпионский титул по версии WBO и завоевала титул WBC.

Как сообщал News.ru, российский боец UFC Александр Волков опроверг обвинения в употреблении допинга.