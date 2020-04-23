Несмотря на неоднозначное отношение к противостоянию профессиональных бойцов и представителей фауны со стороны зоозащитных организаций, спарринги с животными набирают популярность, а в условиях самоизоляции могут стать выходом из сложившейся ситуации для многих спортсменов. Вспоминаем все самые известные случаи соперничества бойцов и зверей.

Родео Люка Рокхолда

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд ещё в 2019 году принял участие в забавном родео в штате Монтана, где решил потренировать свои грепплерские навыки на молодом, но уже весьма крепком бычке. Сразу при выходе на арену боец обхватил шею животного, свалил его на землю и попытался провести удушение из бокового контроля. В какой-то момент Рокхолд настолько поверил в свои силы, что решил занять позицию маунт, что стало его ошибкой. Если для примерно 90-килограммового соперника такой поворот событий означал бы большие проблемы, то бык лишь посмеялся над его потугами, легко сбросил сидевшего на нём бойца и убежал восвояси.

Забит назвал тура достойным соперником

Находящийся в Дагестане топовый полулегковес Забит Магомедшарипов не может проводить время в зале с лучшими спарринг-партнёрами, но в его распоряжении все возможности шикарной природы горного Кавказа. В качестве спарринг-партнёра Забит выбрал горного козла с огромными, как кинжалы, рогами. На видео Забит отрабатывает свою коронную тактику — работу вторым номером против агрессора. За счёт лёгкости движений он уходит от атак соперника, хватает его за рога, но зверь ничуть не тушуется и даже встаёт на дыбы.

В период отсутствия боёв рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил, — прокомментировал итоги дружеского спарринга Магомедшарипов.

Медвежья услуга Хабибу

У Хабиба Нурмагомедова с косолапым получилась настоящая дилогия. В 2013 году в Сети появилось видео, где маленький будущий чемпион UFC борется с таким же крохотным медвежонком. Как рассказал его отец Абулманап, скорее всего, у двух медвежат погибла мать, а их взяли на воспитание люди. Тот, что побольше, отправился в зоопарк и научился кататься на велосипеде, а с меньшим играли мальчишки, в том числе и начинающий борец Хабиб.

Сначала просто игрался, потом научился хватать за ногу, за две ноги, валить, оказываться наверху. Медвежонок обучился борьбе, боролся хорошо. Он не был злым, не был кусачим. После борьбы его подкармливали сахаром. Он радовался, игрался. Мы его называли Сильди, ведь он оттуда (село в Цумадинском районе Дагестана, откуда родом Хабиб. — NEWS.ru), — рассказывал Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Позже Хабиб решил вспомнить детство и провести дружеский спарринг с медвежонком, из-за чего подвергся обструкции со стороны британской организации PETA, выступающей за этичное отношение к животным, которая даже написала гневное письмо в UFC. И хотя боец обращался со зверем предельно тактично и аккуратно, его имиджу в западных странах не пошло на пользу такое поведение и пришлось даже объясняться.

Безумный Макс поборол большого медведя

Последовав примеру Нурмагомедова, 46-летний тяжеловес Максим Новосёлов по прозвищу Безумный Макс, известный тем, что 10 лет провёл в тюрьме за убийство, также поборолся с медведем. Поединок проходил в клетке, а зверя не сдерживали ни цепь, ни намордник. При этом Новосёлов ловко ушёл от его атак, повалил косолапого на пятую точку и почувствовал себя победителем в схватке двух «медведей». Однако понятно, что зверь был хорошо выдрессирован и воспринимал происходящее как игру. Также Новосёлов проводил дружеский спарринг голыми руками против молодого льва, который даже пытался его укусить.

Спарринги с лучшим другом

Для экс-чемпиона UFC Андрея Орловского, известного в бойцовском мире по прозвищу Питбуль, на протяжении 11 лет лучшим другом был домашний питомец этой породы по кличке Максимус. С ним он летал на бои, в тренировочные лагеря, бегал кроссы, выпивал и даже проводил спарринги. Как рассказывал сам боец, ему было одиноко в первые годы жизни в США, поэтому он решил воплотить в жизнь свою ещё детскую мечту — завести собаку. Однажды после совместной тренировки два друга-питбуля не поделили полотенце, ухватили его зубами с разных сторон и боролись около минуты. Конечно, победить в такой ситуации могла только дружба.